Antalya'da 'Yeşeren Çocuklar Projesi'

ANTALYA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen 'Yeşeren Çocuklar Projesi'ne Osman Ali Cingöz Ortaokulu öğrencileri destek verdi. BATEM'in Aksu yerleşkesinde yer alan seralarda domates fidesi dikerek güne başlayan çocuklar, ilk kez fide dikmenin mutluluğunu yaşadı. Sebze uygulaması yaparak toprakla elleri buluşan çocuklar daha sonra ıtri bitkilerden biberiye fidesi dikimini uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Oyun ve eğitimin bir arada yürütüldüğü proje ile çocuklar toprak, doğa ve tarım sevgisi ediniyor.

Öğrenciler, EXPO 2016 alanında tarımın tarihi sürecini görsel ve işitsel sunumlarla öğrenme fırsatı buldu.

Tarımı eğlendirerek öğretmeyi sağlayan bu proje ile çocuklar öncelikle tükettikleri bitkisel ürünlerin nasıl yetiştirildiklerini uygulamalı olarak da görüyor. Proje kapsamında doğa-çevre bilincinin gelişmesine yönelik etkinlikler de düzenleniyor. Şu ana kadar 20 okuldan farklı yaş gruplarından 630 öğrenci fide dikme uygulamasına katıldı, tarımsal üretim hakkında bilgilendirildi. Uygulamalar sonunda öğrencilere sertifika verildi.