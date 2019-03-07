Antalya'da yerleşik yabancılar şenlikte buluşuyor

ANTALYA'DA yaşayan yerleşik yabancılara sunduğu kültürel hizmetlere bir yenisini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile renkli bir şenlik düzenliyor. 9 Mart Cumartesi günü Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda gerçekleşecek 1. Kültür ve Eğitim Şenliği'nde Antalya'daki yerleşik yabancılarla kaynaşma, birlik, beraberlik ve dayanışmanın sağlandığı örnek bir gün yaşanacak.

RENKLİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Konyaaltı Sahili'nde gerçekleşecek 'Kültür ve Eğitim Şenliği' yabancı vatandaşların ve öğrencilerin ellerinde Türk ve kendi ülke bayraklarıyla katılacağı kortej yürüyüşü ile başlayacak. Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı 15- 16 nolu plaj arasında başlayacak renkli kortej, Olbia Meydanı'na kadar sürecek. Program meydanda çeşitli kültürel etkinliklerle devam edecek.

DANS GÖSTERİLERİ, UÇURTMA ŞÖLENİ

Şenlik kapsamında Azerbaycan, Irak, Ukrayna, Kazakistan, Rusya, İran, Almanya ve Özbekistan ülkelerinin geleneksel halk dansları gösterileri sunulacak. Ülkeleri temsilen kurulan stantlarda yabancı vatandaşlar kültürlerini sergileyecek ve ülkeleri sembolize eden uçurtmalar uçurulacak.