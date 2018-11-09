Antalya'da yerleşik Alman Müslüman oldu

KALKAN'DA Mahallesi'nde uzun yıllardır yerleşik yaşayan jeolog Anita Weimann Falk, Kaş Müftülüğüne başvurarak Müslüman olmak istediğini belirtti. Anita Weimann Falk için Kaş Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi. Törene, Kaş Müftülük Murakıbı ve Müftü Vekili Hamza Uslu, şahitliğini yapan Akbel Camisi imamı Ali Karaardıç ve müftülük personeli katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen törende, Müftü Vekili Hamza Uslu, İslam dini hakkında bilgi verdi, Müslümanın görevlerini ve İslam'ın beş şartını anlattı. Ardından Anita Weimann Falk kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müftü Vekili Uslu, Weimann Falk'a Almanca Kuran-ı Kerim ve İslam dinini anlatan çeşitli kitaplar hediye etti, 'ihtida' belgesini verdi.

Anita Weimann Falk yaptığı açıklamada, "Uzun yıllardır Kalkan'da yaşıyorum. İslam dinini inceledikten ve Müslüman komşularımın yaşamını gördükten sonra Müslüman olmaya karar verdim. Bu konuda bana Akbel Camisi İmamı Ali Karardıç da yardımcı oldu. Kendi arzumla Müslüman oldum. Çok mutluyum" dedi.