Antalya'da yaz bitmedi
Manavgat'ta tatil yapan yerli ve yabancı tatilciler ekim ayının son günlerinde güneşli havanın keyfini sahilde çıkardı.
GÜNCEL 30.10.2019, 13:56
MANAVGAT'IN başta Side bölgesinde olmak üzere çeşitli otellerde tatil yapan yerli ve yabancı turistler, güneşli havayı fırsat bilerek sahile akın etti. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 25 derece olarak ölçüldüğü Manavgat'ta, plajda güneşlenen turistlerden bazıları kitap okudu, bazıları da denizde yüzdü. Sahilde bulunan su sporları aktiviteleriyle eğlenen turistler, bol bol yürüyüş yaptı.
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|11
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|P
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|28
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|22
|3. Leicester City
|10
|20
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|10
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|10
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|13
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|10
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|8
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|22
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|10
|20
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|11
|20
|4. Real Sociedad
|10
|19
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|10
|19
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|9
|18
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|10
|17
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|14
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|13
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|11
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