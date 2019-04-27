Antalya'da yavrulayan inekleri ölen çiftçi çaresiz kaldı

ÇİFTÇİ Mehmet Kumcu, kendi mandırasında, 4 inek, 3 boğa ve 3 buzağı besliyor. Eşi Cansu Kumcu ile birlikte hayvancılık yapan Mehmet Kumcu, ölen ineklerine ait buzağıları biberonla besliyor. 30 yıldan beri hayvancılık yaptığını belirten Mehmet Kumcu, 2 yıldan beri ineklerinin yavruladıktan sonra ayağa kalkamadığını, 2 ay kadar yaşayıp öldüklerini söyledi. Son 2 yılda dört ineğinin öldüğünü, beşincisinin ise ölmek üzere olduğunu söyleyen Kumcu, "Buzağıları besleyip büyütmek bize kalıyor. Veteriner çağırdım. Değişik ilaçlar verdi. İğne yaptık. Yine de çare bulamadık. Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğündeki veterinerler her zaman gelemiyor. Özel veteriner çağırıyoruz. Onlarda her gelişinde 300 TL istiyor. İneklerimiz öldüğü için yoğurt süt satamıyoruz. Zaten geçim kaynağımız süt yoğurt parasıydı. Biz 300 TL yi bulmakta zorlanıyoruz” dedi.