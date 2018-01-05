Antalya'da yatağa mahkum hastalar için palyatif merkezi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı Atatürk Devlet Hastanesi TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Palyatif Bakım Merkezi'nde düzenlenen törene Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel eşi Ebru Türel, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, İl Müftüsü Osman Artan, sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları katıldı. Törende konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, herkesi mutlu eden heyecanlandıran imza töreni için bir arada olduklarını belirterek, "Muhteşem bir iş birliğinin neticesinde hayata, insana dokunan güzel bir merkezin imza törenindeyiz. Eskiden böyle kavramlar yoktu. Yeterince yoğun bakım üniteleri bile yoktu. Burası imkanı olmayan, evinde yatalak hastası olan herkese açık. Burası sadece ihtiyaç sahipleri için değil bütün kente zengini fakiri herkes için bütün hastalar için bütün aileler için gerçekten çok önemli bir sağlık merkezi çok önemli bir sağlık kuruluşu. Türkiye'nin belediyecilikteki ufku da gelişiyor. Bu merkez Türkiye'de yayılsın diğer belediyelerimiz de örnek alsın" dedi.

Devlet kimsesizlerin kimi

Başkan Türel de törende yaptığı konuşmasına, çocukluğunda büyüklerinden duyduğu 'Allah devlete millete eve zeval vermesin' sözünü hatırlatarak bu sözü şimdi çok daha iyi anladığını söyleyerek başladı. Devletin ve milletin sığınacak son yer olduğuna dikkat çeken Başkan Türel, "Devlet kimsesizlerin kimsesidir. Burada evde bakımı zor olan kimsesi olmayan maddi imkanı olamayıp bir bakıcı ile hastasına bakamayan vatandaşlarımızın çok önemli bir ihtiyacını görüyoruz. Bu proje benim göreve gelir gelmez öncelikli projelerimden biriydi. Bu işin zorluğunu yaşamış bir evlat olarak 20 sene yatalak babasının ihtiyacını karşılamaya çalışan bir evlat olarak, bu işin ne kadar zor olduğunu çok iyi bilirim. Yakını olmayan, maddi gücü olmayan yatağa mahkum hastalara Antalya'da bu merkez yapılıncaya kadar en kısa zamanda öl demekten başka çaremiz yoktu. Şükürler olsun bugün işte bu merkez artık kimsesizlerin kimsesi olacak" dedi.

Bu hizmetlerde yarışıyoruz

Türkiye'de artık bu hizmetleri yapabilir hale geldiklerini belirten Başkan Türel, "2005'te belediye kanununda yapılan değişikliklerle artık belediyelerimize sosyal, sağlık hizmeti verme imkanı getirildi. Ve bu hizmetler artık belediyeler arasında bir yarış haline geldi. İşte bir Alzheimer Bakım Merkezimizle çok kısa sürede iki ödül birden aldık, birisini Cumhurbaşkanımızın ellerinden olmak üzere. Engelli Rehabilitasyon Merkezimiz geçen hafta imzaladığımız bir sağlık ocağı talebi karşısında poliklinik hizmeti yapacak bir hizmeti Antalyalılara sunuyoruz. Artık ne mutlu ki belediyelerimiz bu konuda birbirileri ile yarışıyorlar. 2012 yılında bunlara birde kadın sığınma evi kurma görevleri belediyelerimize tanındı. Böylece belediyelerimiz engelli hizmetlerinde, sağlık, sosyal hizmetlerde 10 yıl hatta 5 yıl öncesiyle karşılaştırılamayacak kadar büyük işler başarıyorlar" dedi.

Onur duyuyoruz

Başkan Türel, "Son 3 buçuk sene içinde Büyükşehir Belediyesi olarak evde bakım hizmetlerinde 3 bin bakım yapmışız. 29 bin evimize hemşirelik hizmeti vermişiz. Antalya'nın en ucunda Gündoğmuş Köprülü 250 km. Antalya'nın doğusunda İbradı, Ormana. Antalya'nın batısında Kaş Sütleğen 250 kilometre. Antalya'nın bir ucundan diğer ucu 640 kilometre. Sağlık ocaklarımızı yerel yönetimler olarak halkın hizmetine sunuyor ve 15 günde bir doktor hemşireleri oralara göndermek suretiyle klinik hizmeti veriyoruz. Kaş Sütleğen'de 1919 hastaya bakılmış bugüne kadar. Türkiye gerçekten Türkiye olalı, Antalya Antalya olalı böylesine hizmetlere ilk kez tanıklık ediyor ve biz bundan onur duyuyoruz. Yaptığımız hizmetlerin içinde vatandaşa temas eden hizmetlerin önemi çok farklı. Bunlar vatandaşa temas eden hizmetler. Alt yapı vatandaşın çok gözü önünde olmaz. Bizim belediye başkanı olarak önceliğimiz bir vatandaşa temas, iki vatandaşa temas eden hizmetler."

Türkiye'nin en büyüğü

Palyatif Bakım Merkezi'ne geçen yıl başladıklarını belirten Başkan Türel, "300 günde Antalya'ya 40 odalı 80 yataklı Türkiye'nin en büyüğü bir bakım merkezini kazandırdık. Antalya'nın eski ailelerinden Cephaneciler bizim için çok önemli. Merhum Kamile Cephanecioğlu adına Türk Eğitim Vakfı kanalıyla da yardıma ihtiyacı olanlar için yatılı bakım merkezi yapılması için bağış talebi gelince, biz de Kamile Hanım'ın adını bu tesise onurla şerefle kabul ettik. Burada belediyemiz, Türk Eğitim Vakfımız, İl Sağlık Müdürlüğü el birliği ile çok önemli bir hizmeti hayata geçiriyoruz. Bu tesis bize bir şeyi gösteriyor. Elele devlet millet beraberliği ile millet aşkıyla, hizmet aşkıyla başaramayacağımız hiçbir şey yoktur."

Kimse kendini yalnız hissetmesin

Antalya'da kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi gerektiğini belirten Başkan Türel, "Hasta olanın ailesi de biz olacağız, devlet olacak, hasta yakını, hasta ailesi de kendisini çaresiz hissetmeyecek. Biz Antalya olarak büyük bir aileyiz. Birbirimizin derdini, acısını paylaşacağız. Bu dünyanın en büyük serveti iyilik yapmaktır. Bunu kimse unutmasın. Antalya gibi dünyanın en güzel yerine büyük iyilikler yakışır. İnşallah bu merkez örnek olur, yenilerini de yaparız. Antalya güzellikleri kadar iyilikleri ile hayırları ile de ün salar. Biz Antalya'yı sağlık ve sosyal hizmet alanında dünyanın en ileri şehirlerinden biri yapmak istiyoruz. Bu tesis benim inancımı kuvvetlendirmiştir. Bakım merkezimize katkı yapan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Protokol imzalandı

Konuşmaların ardından Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle Palyatif Bakım Merkezi işletmesi 10 yıllığına İl Sağlık Müdürlüğüne verildi. Başkan Türel, imza töreninin ardından merhum Kamile Cephaneciloğlu'nun yakınına teşekkür çiçeği takdim etti. Vali Karaloğlu, Başkan Türel ve diğer katılımcılar, Palyatif Bakım Merkezini gezdi. TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi, Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi Gazi Mahallesi NO:7 adresinde (Eski Huzurevi) hizmet veriyor.