Antalya'da yaşayan emekli öğretmene İstanbul’dan şok ceza

ANTALYA'DA yaşayan emekli öğretmen Ali Rıza Manav (70), geçtiğimiz günlerde mahalle muhtarından gelen mektupla hayatının şokunu yaşadı. Manav, 07 YN 125 plakalı otomobilinin, 2017 yılı içerisinde Mahmutbey-Edirne Otoyolu (2,5 TL), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (7 TL) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden (7 TL) ücret ödemeden geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle kesilen 83 lira 75 kuruşluk borç kağıdını gördü. Neye uğradığını şaşıran emekli öğretmen, durumu yakınlarına bildirdi, ardından borç ve cezanın kendisine ait olmadığına yönelik şikayette de bulundu.

"Cezayı görünce çok şaşırdım"

Hayatında kimseye borçlu kalmadığını belirten Manav, araçla şu ana kadar Burdur sınırından dışarı çıkmadığını ifade etti. Manav, "İstanbul’daki köprülerden geçiş için ceza yazmışlar. Hayatımda hiç İstanbul’a gitmedim. Bir defa gitmiştim 1973’de okurken günü birlik gitmiştim. Bu araçla en uzun memleketim olan Burdur’a gitmiştim. Cezayı görünce çok şaşırdım. Borç konusunda ben çok hassasım. Şu ana kadar da hiç borç edinmedim, borç istemedim. İtiraz ettik. Yanlış okunacak bir durumu da yok. Herhalde sahte plaka kullanan birisi geçti" dedi.