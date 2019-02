Antalya'da yaşanan olay pes dedirtti! Aldığı ekmekten...

ANTALYA'da akşam yemeği için zincir marketin şubesinden alışveriş yapan gayrimenkul danışmanı Öznur Özdemir, 2 de ekmek aldı. Akşam yemeğinde ekmeği bölen Özdemir, şok yaşadı. Ekmeğin içinde yaklaşık 10 santimlik elektrik kablosunu gören Özdemir, kablolu ekmeğin fotoğrafını çekti. Özdemir bugün Tüketiciler Birliği Antalya Şubesi'ne giderek üretimi yapan ilgili firmadan şikayetçi oldu. Özdemir ayrıca, Şube Başkanı Neşet Gündüz'ün yönlendirmesiyle Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne de giderek rapor tutulmasını sağladı. Öznur Özdemir, evinde baktığı 11 aylık torunu Taçmin Asel Meriç'in ekmeğe çok düşkün olduğunu belirterek, 'kablolu ekmek' için mücadele edeceğini söyledi. Özdemir, "Torunum bu kabloyu yutabilir ya da gözüne zarar verebilirdi. O zaman bunun hesabını kim verecekti? Bu işin peşini asla bırakmayacağım. Her tarafa şikayette bulundum" dedi.