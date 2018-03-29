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Antalya'da yarısı limon, yarısı portakal meyve hayrete düşürdü

Antalya’da yarısı limon, yarısı portakal görünümlü meyve görenleri hayrete düşürdü. Çiftlik sahibi, limon ile portakal ağaçları arasındaki aşılamadan dolayı portakalın bu hale gelmiş olabileceğini ifade etti. 

Antalya'da yarısı limon, yarısı portakal meyve hayrete düşürdü

Antalya’da yarısı limon, yarısı portakal görünümlü meyve görenleri hayrete düşürdü. Çiftlik sahibi, limon ile portakal ağaçları arasındaki aşılamadan dolayı portakalın bu hale gelmiş olabileceğini ifade etti. 

29 Mart 2018 Perşembe 10:08
Antalya'da yarısı limon, yarısı portakal meyve hayrete düşürdü
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ANTALYA'NIN Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde Emin Şencan’a ait 150 dönüm alan içerisinde bir ağaçta yetişen yarısı limon, yarısı portakal olan meyve görenleri şaşkına çevirdi. 16 yıldır kendi çiftliğinde çiftçilik yaptığını ifade eden 59 yaşındaki Emin Şencan, hayatında ilk defa böyle bir meyve gördüğünü belirtti. Çiftliğinde birçok bitki yetiştirdiğini ifade eden Şencan, "Arkadaşlar portakalları toplamaya çıktıklarında bulmuşlar. Çiftliğimde limon ağaçları da var. Bal arıları limon ağacının çiçeğinde bulunan tozları, portakal ağacındaki çiçeğe taşımış. Yani limon ile portakal ağaçları arasındaki aşılamadan dolayı portakalın bu hale gelmiş olabilir" dedi. 
Öte yandan bahçe içerisinde farklı şekillerde bulunan meyveler de dikkat çekti. Havuç ve kuyruklu limon dikkat çekti. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaLimonPortakal
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