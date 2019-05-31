Antalya'da yardım melekleri kanat açtı

TYSD Antalya Şubesi Başkanı Havva Koca, 2. Başkan Yıldız Tütüncüoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve üyeler Mualla Doğan, Bahriye İçli, Emel Şan, Sebahat Çetinkaya, Hatice Tık, İnci Kara, Melek Özkan, Arife Günay ve Neşe Baykan ihtiyaç sahipleri seferber oldu. Hayırseverlerin de desteğiyle satın alınan ve içerisinde un, bulgur, pirinç, kuru fasulye, nohut, şehriye, mercimek, salça, makarna, sıvı yağ, çay, şeker gibi birçok gıda maddesi bulunan yardım paketleri dar gelirli ailelere teslim edildi. TYSD Antalya Şube Başkanı Havva Koca, her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptıklarını, bayram sonrası da aileleri ziyaret edip eşya ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Havva Koca "Sadece gıda yardımı yapmıyor, ailelerin sağlık sorunlarıyla da yakından ilgileniyor, sosyal güvencesi olmayanların tedavilerini yaptırıyor, ilaçlarını satın alıyoruz. Ayrıca üniversite öğrencisine de burs veriyoruz, köylerdeki okullara kütüphane kazandırıyoruz. Azize Kahraman Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde dernek binasında kadınlara yönelik el sanatları ve mesleki eğitimler veriyoruz" dedi.

KİMSESİZLERE BARINMA EVİ

Havva Koca, sokakta yaşayan kimsesizlerin de barınmalarını sağlamak, onlara sosyal ortamlar kazandırmak, el becerilerini geliştirmek, gençlerin meslek sahibi olmalarına imkan oluşturmak amacıyla 'Kimsesizler Barınma Evi' açmak için çalışma yaptıklarını kaydetti.