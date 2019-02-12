Antalya'da yaptırdığı dövme küçük kıza pahalıya patladı

MARLANA Ellis, Antalya tatili sırasında çarşı merkezinde bir dövme dükkanında tasarımlara bakarken, kızı Freja’nın ısrarına dayanamayarak koluna kedi dövmesi yaptırdı. İngiltere'ye döndükten kısa bir süre sonra küçük kız, bileğinden dirseğine uzanan kedi şeklinin kaşındığından şikayetçi oldu. Kara kına ile yapılan kedi şeklinin bulunduğu yerde kabarcıklar oluştu ve enfeksiyona neden oldu. İngiltere’de hemşirelik yapan anne Marlana, Antalya’da kızı ve annesi Julie ile harika bir tatil geçirdiğini ancak başlarına gelen bu olayın kendilerini üzdüğünü söyledi. Marlara, İngiliz Gazetesi The Sun’a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dükkan gerçekten temiz ve düzenli görünüyordu. Dövmeyi yapan adam Freja'nın kolunu antiseptik bir bezle sildi. O yüzden endişelenmedim. Tamamlanması 10 dakika sürdü ve sonra kuruması için 10 dakika beklememiz gerekti. Birkaç gün sonra İngiltere’ye döndük. Freja, kolundaki kaşıntı ve yanma hissinden şikayet etmeye başladı. Ama çıplak gözle görülebilen bir şey yoktu. Ertesi sabah gözyaşları içinde uyandı ve iğrenç bir kabarcıklar ortaya çıkmaya başladı. Sürekli kaşınıyordu. Kraliçe Victoria Hastanesi'ne gittik. Doktor kara kına olduğunu söyledi. Dövmeleri daha koyu hale getirmek ve ömrünü artırmak için kınaya fen-fenilendiamin veya PPD adı verilen bir kimyasal ekleniyormuş.” PPD, güneş kremi ve saç boyası gibi pek çok üründe çok düşük dozajlarla bulunuyor. İngiliz Cilt Vakfı, geçici dövmelerde ve hint kınalarında yüksek oranda bulunan ”parafenilen diamin” isimli maddenin uygulandığı bölgede kızarıklık, yanma, kaşıntı, içi sıvı dolu kesecikler ve sulanma gibi belirtiler ortaya çıkabileceği, bu nedenle bu tür maddelerle işlem yaptırmaktan kesinlikle kaçınılması gerektiği bildirdi. Vakıf, gerçek kınanın siyah olmadığını turuncu-kahverengi olduğunu, işlem yaptırırken rengine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyardı.