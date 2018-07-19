Antalya'da yapılacak 5 milyon dolar bütçeli Hint düğünü neden iptal edildi?

ŞARKICI Britney Spears'in de sahne alacağı Antalya'daki 5 milyon dolar bütçeli Hint düğününün gelin ile damadın kavga etmesi nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Sabah'tan Talat Öztuzsuz'a konuşan Iventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, Türkiye'de bu yıl bütçesi bir milyon dolar ve üzerinde olan 15 Hint düğünü yapılacağını açıkladı. 2019 hedeflerinin 30 Hint düğünü olduğunu kaydeden Özpak, Antalya'da yapılması planlanan 5 milyon dolar bütçeli bir Hint düğününün iptal edilmesi ile ilgili olarak ise şunları ifade etti:

"Bu yıl Antalya'da şimdiye kadarki en büyük Hint düğününü gerçekleştirecektik. Öyle ki, düğünde Britney Spears sahneye çıkacaktı. Sanatçıyla sözleşme de yapıldı. Ancak düğün yaklaşırken, gelinin bir akrabası hayatını kaybetti. Yas nedeniyle düğün ertelendi. Ardından bu kez de gelin ile damat kavga edip ayrıldı. Tüm çalışmalarımız boşa gitti."