Antalya'da yangında, 450 bin liralık kaydın tutulduğu veresiye defteri kül oldu

 Antalya'da, ofis olarak kullanılan prefabrik yapıda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı ofisteki yaklaşık 450 bin liralık kaydın tutulduğu veresiye defteri de yandı.

Antalya'da yangında, 450 bin liralık kaydın tutulduğu veresiye defteri kül oldu
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MURATPAŞA'YA bağlı Topçular Mahallesi 1021 Sokak'taki Muhammet Aslan'a ait, ofis olarak kullanılan prefabrik yapıda, bu sabah belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler, hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler, olay yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çaba sarf etti. Alevlerin sardığı yapıda, büyük hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye görevlilerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Sebze ve meyve sattığını, prefabrik yapıyı ofis gibi kullandığını söyleyen Muhammet Aslan, "Bütün hatıralarım, her şeyim yandı. İçeride 450 bin lira kaydın bulunduğu veresiye defterini de kurtaramadım" diye konuştu. İtfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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