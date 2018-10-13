Antalya'da yağmur etkili oldu

Antalya'da, dün akşam saatlerinde yağmur ve fırtına etkili oldu. Kentin üzerini bir anda kaplayan yağmur bulutları ve toz kütlesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Antalya'da yağmur etkili oldu
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ANTALYA'DA güneşli hava dün akşam saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Yağmur öncesinde etkili olan şiddetli rüzgarla nedeniyle kent merkezi toz kütlesinin altında kaldı. Yağışın hemen öncesinde ortaya çıkan yağmur bulutları nedeniyle ise hava bir anda karardı. Beydağları'ndan batmakta olan güneş ile kentin üzerini kapatan bulutlar ilginç görüntüler oluşturdu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışın bugün de kent merkezi ve ilçelerde etkili olacağını kaydetti.

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