Antalya'da yagın paniği! Meraklı gözlerle izlediler

YANGIN, saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 4'üncü katında çıktı. Ev sahiplerinin evde olmadığı daireden duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri aynı sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri merdiven aracı yardımıyla yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekletilirken, çevredekiler merakla söndürme çalışmalarını izledi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. İtfaiye ekipleri maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatırken, polis de daire sahibine ulaşmaya çalışıyor.