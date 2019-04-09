Antalya'da ulaşım çalışanlarına insan kaçakçılığı eğitimi

İL Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Kuruluşunun desteği ile düzenlenen 'Meslek Elemanları için İnsan Ticareti ile Mücadeleye Yönelik Farkındalık Eğitimi'ne Antalya Havalimanı ve otogar çalışanları ile taksi şoförleri katıldı. Toplantıda, insan ticareti ile mücadelenin yasal çerçevesi ve Türk Ceza Kanununun yanı sıra, ihbar mekanizmaları ve vatandaş sorumlulukları konularında bilgi verildi. Eğitimin açılış konuşmasını yapan İl Göç İdaresi Müdürü Gözde Özkorul, “Modern kölelik olarak adlandırdığımız insan ticareti suçu, en ağır insan hakları ihlallerinden biridir. İnsan ticareti mağdurları ile karşılaşması muhtemel olan sizlerin de farkındalığının artması ile birlikte göstereceğiniz destek ve hassasiyetin, süregelen mücadele ve mağdurların korunması için faydalı olacağı inancındayız" dedi. Katılımcılar, azami dikkat ve ilgi gösterdikleri eğitimin sonunda, kavramlar arasında yer alan farklılıkları anlamak ve ihbar mekanizmalarını öğrenmek açısından eğitimin çok bilgilendirici ve çarpıcı olduğunu belirtti.