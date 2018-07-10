Antalya'da ulaşılmayan engelli kalmayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ‘Ulaşılmayan engelli kalmasın’ projesi kapsamında sosyolog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekipler, engelli bireylerin sorunlarını dinleyerek, çözüm üretecek

Antalya'da ulaşılmayan engelli kalmayacak
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Antalya merkez ile engelli hizmet merkezi bulunan Serik, Alanya, Gazipaşa, Korkuteli, Elmalı ve Kemer ile engelsiz ulaşım aracının hizmet verdiği Manavgat’ta ‘Ulaşılmayan engelli kalmasın’ projesinde görev alacak personel engelli vatandaşlar ile görüşmeye başlamadan önce yapacakları konusunda bilgilendirildi. Büyükşehir’in engelli hizmetleri anlatılacak

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