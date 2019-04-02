Antalya'da ücretsiz otobüs uygulaması sonlandırıldı

ANTALYA'DA, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'ne bir hafta kala başlatılan ücretsiz otobüs uygulaması sonlandırıldı. Şoförlere, "Lütfen vatandaşlarımız ile siyasi münakaşaya girmeden durumu anlatınız" şeklinde mesaj gönderildi.

UYGULAMA, SEÇİME BİR HAFTA KALA BAŞLATILDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, seçim kampanyasında başlattığı ücretsiz otobüs uygulamasını, seçimlerin ardından askıya aldı.

BELEDİYE, ŞOFÖRLERE MESAJ GÖNDERDİ

Büyükşehir Belediyesi'nden otobüs şoförlerine gönderilen mesajda, "Tüm kaptanlarımızın dikkatine, sabah 05:00-07:00, akşam 19:00-21:00 saatleri arasında uygulanan ücretsiz taşıma sistemi askıya alınmıştır, vatandaşlarımız eskisi gibi kartlarını çekerek araçlarımızda seyahat edeceklerdir. Lütfen vatandaşlarımız ile siyasi münakaşaya girmeden durumu anlatınız" ifadeleri kullanıldı.

ANTALYA'DA, CHP ADAYI KAZANDI

Antalya'da CHP'nin adayı Muhittin Böcek, yüzde 50.8'lik bir oy oranıyla yerel seçimlerin kazananı olmuştu.