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Antalya'da Türk bayrağına büyük saygısızlık!

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerine asılan Türk bayrağını kopararak üstüne basan 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'da Türk bayrağına büyük saygısızlık!

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerine asılan Türk bayrağını kopararak üstüne basan 2 şüpheli yakalandı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 11:25
Antalya'da Türk bayrağına büyük saygısızlık!
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YILDIZ Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için asılan Türk bayrağını koparan, yere atarak çiğneyen şahısların görüntüsünün olduğu bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemelerde 29 Ekim günü saat 02.39’da iş yerinin önündeki Türk bayrağını bağlı olduğu yerden koparıp yere düşüren ve üstüne basan bir erkek ve yanında bulunan bir kadın olduğunu belirledi.
İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şahıslarla ilgili çevrede yapılan araştırmada, biri kadın iki şahsın Yıldız Mahallesi'nde ikamet ettikleri tespit etti. Polis ekipleri, Ç.K. (31) adlı kadın ile olay anında yanında olan nişanlısı M.K.'yı (33) gözaltına aldı. Şahıslar sevk edildikleri mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaMuratpaşaTürk Bayrağı29 EkimCumhuriyet Bayramı
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