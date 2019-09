Antalya'da turistler at üstünde plaj turu yapıp, gün doğumunu izliyor

KEMER'E bağlı Kuzdere Mahallesi'ndeki bir at çiftliğinde tatilcilere yönelik gün doğumu turları düzenleniyor. Saat 03.30'da atlarla çiftlikten ayrılan yerli ve yabancı tatilciler, 45 dakikalık orman gezisinin ardından Çamyuva Mahallesi'ndeki halk plajına geliyor. Burada kahvaltı yapan tatilciler, ardından gün doğumunu beklemeye başlıyor. Güneş ufuk çizgisinden yükselmeye başladığında atlara binen tatilciler, gün doğumunu izleyip atlarla denize giriyor. Gün doğumu sırasında tura katılan profesyonel binicilerin atlarını şaha kaldırması ise ortaya özel görüntüler çıkartıyor.

'HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ'

11 yıldır profesyonel olarak at binen Rus Yulia Pudchenko (29), 4 yıl önce Türkiye'ye geldim. Sonrasında da çok sık olarak ziyaret ettim. İlk defa Antalya, Kemer'in Çamyuva Mahallesi'ndeki at çiftliğiyle tanıştım ve buna mutlu oldum. Bugün atlarla gün doğumuna geldik. Atlarla denizde yüzdük. Fotoğraf çektik. Piknik yaptık. Romantik bir yemek yedik. Her şey çok güzeldi. Kemer'e gelen herkesin kesinlikle buraya gelmesi lazım. Bu tatili unutmayacaklar, atları, dağları ve denizi dedi.

'TURİSTLER ÇOK ZEVK ALIYORLAR'

At çiftliğinin sahibi Ayberk Bozkurt da Sabah erkenden güzel bir gün doğumu turu yaşadık. Saat 03.30 gibi tesisten ayrıldık atlarla. Daha sonra birlikte Çamyuva sahiline geldik. Atlarla yüzdük. Sahilde ata bindik. Kumsalda atlarla galop (At yarışında veya hazırlık çalışmasında atın yaptığı derece) yaptık. Bu sene artan bir ilgi var gün doğumu turuna. Ukraynalı ve Rus turistlerin fazlalaşmasıyla bu sene bizim gün doğumu turuna da çok fazla talep arttı. Memnuniyet çok yüksek. Turistler çok zevk alıyorlar. Daha sonra çektikleri fotoğrafları, videoları sosyal medyada paylaşıyorlar. Bu da bölge turizmine, ülke turizmine büyük katkıda bulunuyor. Biz memnunuz, turistler de memnun. Umarım artarak devam edecek diye konuştu.