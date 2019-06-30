Antalya'da tuhaf olay: Aydınlatma lambası bir anda alev aldı

Kemer'de aydınlatma direğindeki lambalardan biri bir anda alev alıp yandı

Antalya'da tuhaf olay: Aydınlatma lambası bir anda alev aldı
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KEMER Yeni Mahalle Atatürk ve Demokrasi Bulvarı'ndaki 5 yıldızlı oteller bölgesinde meydana gelen olayda, sokak aydınlatmasının lambasından önce kıvılcımlar çıktı, sonra alev alıp yanmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca yanarak eriyen plastiği yola dökülen lamba kendiliğinden söndü. Kaldırımdan geçen turistler ise bu ilginç olay sırasında kaçmak yerine fotoğraf çekmeye çalıştı. Olayın haber verilmesi üzerine görevliler hasarlı direğe müdahale ederken, aydınlatma lambasının neden tutuştuğu henüz belirlenemedi.

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