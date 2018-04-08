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Antalya'da trafikte ilginç manzara

Antalya'da bir motosikletlinin, arızalı olduğu düşünülen öndeki motosikleti, ayağıyla iterek götürdüğü anlar, cep telefonuyla görüntülendi

Antalya'da trafikte ilginç manzara

Antalya'da bir motosikletlinin, arızalı olduğu düşünülen öndeki motosikleti, ayağıyla iterek götürdüğü anlar, cep telefonuyla görüntülendi

08 Nisan 2018 Pazar 23:28
Antalya'da trafikte ilginç manzara
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ATATÜRK Bulvarı'nda sürücüler, yolda ilerleyen iki motosikletliyi görünce şaşkına döndü. Arkadaki motosikletlinin, arızalı olduğu tahmin edilen öndeki motosikleti, sol ayağıyla egzosuna destek vererek ittiği görüldü. O anlar, bazı sürücüler tarafından cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı. Biri kasksız iki sürücü kendilerini görüntüleyenlere "Mağdursak çok mu komik" diye tepki gösterdi. Bu şekilde ilerlemeye devam eden motosikletliler daha sonra gözden kayboldu. 

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Son Güncelleme: 09.04.2018 00:24
Anahtar Kelimeler:
MotosikletIlginç ManzaraAntalya
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