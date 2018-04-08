Antalya'da trafikte ilginç manzara

ATATÜRK Bulvarı'nda sürücüler, yolda ilerleyen iki motosikletliyi görünce şaşkına döndü. Arkadaki motosikletlinin, arızalı olduğu tahmin edilen öndeki motosikleti, sol ayağıyla egzosuna destek vererek ittiği görüldü. O anlar, bazı sürücüler tarafından cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı. Biri kasksız iki sürücü kendilerini görüntüleyenlere "Mağdursak çok mu komik" diye tepki gösterdi. Bu şekilde ilerlemeye devam eden motosikletliler daha sonra gözden kayboldu.
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