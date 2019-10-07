Antalya'da trafik cezasının iptali için mahkemeye gitti

ANTALYA'DA emekli Seyfidar Özdemir'e, 29 Ağustos tarihinde seyir halindeyken cep telefonu kullandığı gerekçesiyle 235 TL trafik cezası yazıldı. Ceza makbuzunu yasal süresi içerisinde indirimli ödeyen Seyfidar Özdemir, hukuk mahkemesine cezaya itirazda bulundu. İtirazının halen değerlendirmede olduğunu söyleyen Seyfidar Özdemir, hakkını sonuna kadar arayacağını belirtti. Özdemir, “Cezanın yazıldığı gün üzerimde telefon yoktu" dedi.

'TELEFONUM YANIMDA DEĞİLDİ, İSPAT ETSİNLER'

Cezanın Döşemealtı- Korkuteli karayolunda kesildiğini kaydeden Seyfidar Özdemir, “Kardeşimin sağlık sorunu için Döşemealtı ilçesinde hastaneye gidiyordum. O gün yanıma telefon da almadım. Ancak bana ceza kesen fahri müfettiş telefonla konuştuğumu iddia etmiş. Ben bunun kanıtını istiyorum. Bana kanıt göstermek zorundalar. Telefonla konuştuğumu ispat etsinler, bu cezanın kat kat fazlasını ödemeyi taahhüt ediyorum. Ben bu ülkeye yıllarca hizmet ettim. Kimse keyfi cezayla beni cezalandıramaz" dedi.

'İSPAT ZORUNLULUĞU VAR'

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz ise Seyfidar Özdemir'in iddia ettiği gibi fahri trafik müfettişlerinin büyük çoğunluğunun keyfi ceza kestiğini öne sürdü. "Eşine, kızına, arkadaşına kızan sokakta ceza kesiyor" diyen Gündüz, şöyle dedi:"Bunun bir an önce önlenmesi gerekiyor. Sürücüsü bilinmeyen bir araca tescil plakasına ceza tutanağı düzenlenmesine, hukuk devleti ve cezaların şahsiliği ilkeleri gereğince ancak zorunlu hallerde başvurulmalıdır. İdari cezanın yüze karşı düzenlenmesi gerekir. Kişi hem kusurunu öğrenmeli hem de olaydan haberdar olmalı. Tescil plakasına yaptırım uygulamak açıkça cezaların şahsiliği ilkesine aykırıdır. Fahri müfettişlerin kestiği cezalara itiraz edilebilir. Başta Anayasa hukuku, Yargıtay kararı, Tüketici hukuku ve Düzce 1'inci Sulh Ceza Hakimliği kararı buna emsaldir. Hukukta bir kural vardır, 'İddia eden makam iddiasını ispatlamakla yükümlüdür.' İlgili kurumlar bu tür haksız cezai işlemi yapılan durumlarda vatandaşa yardımcı olmalıdır. Asla vatandaşın huzur ve sükununu bozacak hukuk dışı olaylara izin vermemelidir. Fahri trafik müfettişleri kendilerine emanet edilen görevi vicdana ve belgeye dayalı yapmalıdır."