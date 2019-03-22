Antalya'da toplu ulaşım, günde 4 saat bedava

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda gerçekleştirdiği hizmetlere bir yenisini ekliyor. Başkan Türel Antalyada şehir merkezinde toplu ulaşımın bedava olduğunu belirterek, "Nasıl olacak diye hemen herkesin aklına bir soru gelebilir. Biliyorsunuz toplu ulaşımda yoğun saatler, sabah mesai başlama saatleri veya mesai çıkışı olan akşam saatleridir. Özellikle bu saatlerde toplu ulaşım araçlarımızın çok sıkışık olduğu, hatta sıkışıklıktan dolayı yolcu alamadığı, taşıyamadığı noktasında şikâyetlere maruz kalıyoruz. Şimdi biz, sabah 05.00 ile 07.00, akşam da 19.00 ile 21.00 saatleri arasında bütün yolcularımızı toplu ulaşımda ücretsiz taşıyacağız. Böylelikle o çok yoğun saatlerdeki yoğunluğu azaltacağız. Bu uygulama vatandaşlarımızın bütçesine katkı koyarken, belediye için de yoğun saatlerde araç sayısını azaltarak tasarruf etmemizi sağlayacak. Bu uygulamanın en büyük etkisi ise yoğun saatlerde trafiği rahatlatmak olacaktır" diye konuştu.

ÜCRETSİZ TAŞIMA UYGULAMASI ESNAFI MAĞDUR ETMEYECEK

Bu uygulamanın şimdilik sadece kent merkezinde yani Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksuda hayata geçirileceğini belirten Başkan Türel, şöyle dedi:

"Biz uygulamayı toplu ulaşım esnafımızla omuz omuza yapıyor, el ele gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz üzere toplu ulaşım esnafımızla ulaşım hasılatının toplandığı havuz sistemimizi hayata geçirmiştik bu sistemin sonucu olarak toplu ulaşım esnafımıza toplanan hasılattan her ay sabit bir bedel ödüyoruz. Kaç yolcu taşırsa taşısın o sabit gelirini alıyor. Bu yeni sistem toplu ulaşım esnafımıza da sıkıntı oluşturmayacak. Bu yüzden havuz sistemine dahil olan toplu taşıma esnafımıza ait AU plakalı otobüslerde, belediyenin resmi siyah plakalı otobüslerinde ve raylı sistemde ücretsiz ulaşım uygulayabiliyoruz. Ulaşımda çok az bir payı olan, havuz sistemine dahil olmayan esnafa ait kırsalda çalışan küçük minibüslerde yine havuz sistemine dahil olmayan esnafa ait terminal otobüslerinde ücretsiz biniş uygulamasını şu anda uygulayamıyoruz. Ancak önümüzdeki dönemde esnaflarımızın da rızasını alarak bu sisteme dahil etmek için çalışacağız" diye konuştu.

PİK SAATLERDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALACAK

Kent merkezindeki 5 ilçede uygulanacak bu sistemin ilçelerdeki esnafın da istemesi halinde onlarla da mutabık kalarak uygulanabileceğini ifade eden Başkan Türel, İlçelerimizdeki esnafımız da havuz sistemi isterse oralarda da aynı uygulamayı yaygınlaştırarak vatandaşımızı ve esnafımızı rahatlatacağız. Neredeyse otobüslerimizin yüzde 10 kapasiteyle çalıştığı 05.00 ile 07.00 ve 19.00-21.00 saatleri arasında ücretsiz uygulamaya geçildiğinde trafiğin yoğunluğu rahatlayacaktır. İşe gidiş ve dönüş saatlerinde yaşanan sıkışıklık, belirlediğimiz saatlerde yapacağımız ücretsiz taşımayla ortadan kalkacaktır" şeklinde konuştu.

UYGULAMA 23 MART CUMARTESİ BAŞLIYOR

Türel, Her vatandaş bu saatler arasında ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek" dedi. Bu saatlerin uzman kişiler tarafından uzun süren araştırmalar çerçevesinde tespit edildiğini belirten Başkan Türel, Bir yandan vatandaşa ücretsiz ulaşım desteği verilirken diğer yandan muazzam bir tasarruf elde edilecek. Aynı zamanda kent içi trafiğini de rahatlatan bu uygulama Antalyalı hemşehrilerime hayırlı olsun" dedi.

'PROJELERİMİZİ TAKLİT ETTİKLERİ İÇİN BUGÜN MÜJDELEDİM'

Başkan Türel, 14 Şubattaki Aşkım Antalya Proje Tanıtım Toplantısında son hafta Antalyalılara büyük sürprizleri olacağını ifade ettiğini hatırlatarak, Rakip siyasi parti adaylarımız projelerimizi taklit ettiği için bu müjdeyi özellikle bugün vermek istedim. Her zaman diyorum. Biz olduğumuz sürece hizmetler oluyor. Bu uygulama Menderes Türelin yine Türkiyede hayata geçirdiği örnek bir uygulama olacaktır. Bizler Antalyayı dünya şampiyonu yapmak için gece gündüz çalışırken asla gündelik kaygılar ile hareket etmedik. 23 Mart Cumartesiden (yarın) itibaren başlayacak ücretsiz ulaşım imkânı kesintisiz 5 yıl devam edecek" diye konuştu.