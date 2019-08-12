Antalya'da TIR'dan caddeye kurban atıkları döküldü

ANTALYA’da, edinilen bilgiye göre, Ali Yılmaz, 07 MNS 50 plakalı TIR'ına kent merkezindeki bir kurban pazarında biriken atıkları yükledi.Yılmaz, atıkları Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi’ne götürmek üzere yola çıktı.TIR'ın damper kapağı teknik bir arızadan dolayı Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı üzeri Dünyagöz Kavşağını geçtikten sonra açıldı.