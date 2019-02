Antalya'da "Teknoloji Buluşmaları"

KOBİ'lerin dijitalleşmeyle yeni dünyaya ayak uydurmalarını ve rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın bu yılki ikinci etkinliği, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğinde, Vodafone ve Akbank ana sponsorluğunda Antalya’da düzenlendi. “KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat" temasıyla EticaretSEM ile Eticaret Merkezi tarafından 66’ncısı düzenlenen organizasyonda, KOBİ’lerin dijitalleşme ile birlikte yaşanan hızlı dönüşüme nasıl ayak uydurabilecekleri konusu ele alındı. Organizasyonda, KOBİ’lerin dijitalleşmede oldukları yeri ortaya koyan dijital skorlarını yükseltebilmelerinin yolları, e-ihracat süreçleri, dijital pazarlama teknikleri ve verimlilik artırma konuları masaya yatırıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Başkanı Davut Çetin, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir ve Vodafone KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal’ın açılış konuşmalarıyla başlayan 66’ncı Türkiye Teknoloji Buluşmaları, Hazım Körmükçü’nün sunuculuğunda, paneller ve konuşmalarla gün boyu devam etti.



"Türkiye olarak hedefimiz küresel e-ticaret pastasından pay almak olmalıdır"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, yaptığı konuşmada, dünyada e-ticaret hacminin 2.8 trilyon dolara yaklaştığının tahmin edildiğini, bu hacmin yaklaşık dörtte birinin e-ihracat olduğunu belirtti. Çetin, "Yakın bir zaman içinde küresel e-ticaretin 4 trilyon dolara, e-ihracatın ise 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye olarak hedefimiz küresel e-ticaret pastasından pay almak olmalıdır. Dünya ekonomisinde ve ticaretinde payımız şu anda yüzde 1 civarında, bunu artırmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. E-ticarette daha yüksek bir pay hedeflemeliyiz. Bildiğiniz gibi dünyada e-ticaretin geleceğinde yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi endüstri 4.0 teknolojilerinin önemli bir rolü olacaktır. Dolayısıyla Türkiye olarak bu alanlara da daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Türkiye e-devlet alanında başarılı olmuştur, artık dijital devlet hedefi konmalıdır. E-belediyeler dijital belediyeye geçmelidir. Her kurum ve her şirket çalışanlarına dijital yetkinlik desteği vermelidir. Asıl önemli husus ise anaokulundan üniversiteye kadar bütün eğitim sistemimizin dijital çağa uyum sağlamasıdır" dedi.



"Dijital yetkinlik alanında birkaç veri üzerinde düşünmemiz gerekiyor"

"Asıl meselemiz ise Türkiye'nin dijital yetkinliklerini geliştirmektir" diyen Davut Çetin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün TÜİK bir seri istatistik yayınladı. Dijital yetkinlik alanında birkaç veri üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Örneğin 16-24 yaş grubunda bilgisayarda sunum hazırlama oranı yüzde 51 görünüyor. Dijital kod yazma oranımız yüzde 5. Bu oranlar genç grubuna ait, bir de bunun çalışan nüfus ayağı var. Bu verilere bakarak dijital yetkinlik alanında hepimiz yeni adımlar atmalıyız. Türkiye e-devlet alanında başarılı olmuştur, artık dijital devlet hedefi konmalıdır. E-belediyeler dijital belediyeye geçmelidir. Her kurum ve her şirket çalışanlarına dijital yetkinlik desteği vermelidir. Asıl önemli husus ise anaokulundan üniversiteye kadar bütün eğitim sistemimizin dijital çağa uyum sağlamasıdır.

Biz Antalya 4.0 projemiz ile bu konuda hem kent hem sektörler düzeyinde farkındalık olmasını arzu ettik hem de gerekli projeleri ortaya koyduk. Dijital teknoloji sadece cep telefonu kullanmanın ötesinde, bir yeni kültürü de beraberinde getirmektedir. Herkes bunun farkında olmalıdır. Bu vizyonla ATSO olarak, girişimci fikri olanların fikirlerini katma değere dönüştürebilecekleri bir inovasyon merkezi açtık. Girişimcilere mekanik, elektronik ve yazılım atölyelerinde fikirlerini prototiplere dönüştürme imkanı sunuyoruz. INOVATSO’yu eğitimlerle destekleyerek kentimizde güçlü bir girişimcilik ekosistemi oluşturmaya çabasındayız. Dijitalleşme bu merkezin lokomotif konularından birisi olacaktır. Sunulan imkanları ve dijital dönüşüm sürecini fırsata çeviren, kendisini geliştiren üyelerimizin ve gençlerimizin geleceğinin mutlaka olumlu olacağına inanıyorum."



"Antalya’nın Dijital Skoru 74"

Teknolojide yaşanan baş döndürücü gelişmelerle birlikte dünyanın hızla değiştiğini ve işletmelerin artık pek çok belirsizliği, veriyi, risk ve fırsatı bir arada ve iyi yönetmek zorunda olduğunu vurgulayan Vodafone KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal, şöyle konuştu:

"Kuralları değişen yeni dünyada ne kadar dijitalleşebilirseniz o kadar başarılı oluyorsunuz. İşletmeler de bunun farkında. Türkiye'de işletmelerin yüzde 99,9'nu, toplam istihdamın ise yüzde 75,8’ini KOBİ'ler oluşturuyor. Türkiye ekonomisinin ana omurgası olan KOBİ’lerin önemini özetleyen bu rakamlar aslında, hem kendilerinin hem de ülkenin geleceği için yarına hazırlanmak noktasında ivedi adımlar atılması gerektiğini gözler önüne seriyor. Vodafone olarak biz de bu noktada devreye giriyor ve dijitalleşme yolculuklarında ihtiyaç duydukları her an KOBİ’lerimize rehberlik ediyoruz. KOBİ’lere bu alanda sunduğumuz desteği artırmak amacıyla TOBB işbirliği ile başladığımız ‘KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm Hareketi’ projesi ile de Anadolu’da KOBİ’lerin ve illerin Dijital Skor’larını hesaplıyor, dijitalleşme seviyelerini tespit ediyor, eğitimler düzenliyoruz. Yine TOBB liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Teknoloji Buluşmaları’nda ise KOBİ’lere danışmanlık ve mentorluk desteği sağlıyor, ülkemizin il il, sektör sektör dijital karnesini çıkarıyoruz. Teknoloji Buluşmalarının 66'ncı durağı olan Antalya’nın dijital skorunu da ölçtük ve sevinerek gördük ki Antalya, 74 olan dijital skoruyla, Türkiye’nin en dijital illeri sıralamasında, İstanbul ile ikinciliği paylaşıyor. Yürüttüğümüz proje kapsamında yaptığımız dijital skor ölçümleriyle işletmelere, rekabet üstünlüğü elde edebilecekleri, tasarruf sağlayabilecekleri, operasyonel verimliliklerini artırabilecekleri, ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor, yol gösteriyoruz. Dijitalleşme ile neler kazanabileceklerini yakından gören işletmelerin farkındalığı arttıkça ve dijitalleşme yolculuklarındaki adımlarını hızlandırdıkça, kazanının tüm Türkiye olacağına inanıyoruz. Vodafone olarak, ülkenin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla çözümler geliştirmeye, yarının rekabetine hazırlanmaları için dijital iş ortakları olarak işletmelerin yanında olmaya devam edeceğiz."