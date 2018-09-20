Antalya'da Tarım Sanayicileri Ve İş İnsanları Derneği Kuruldu

ŞAHİN, yaptığı yazılı açıklamada, derneğin tarım sektörünün gelişmesi, satış, katma değer, karlılık, istihdam ve ihracat olarak büyümesi amacı güttüğünü kaydetti.

Sektör açısından güvenilir bir bilgi merkezi olarak da hizmet verdiklerini anlatan Şahin, bitkisel ve hayvansal üretimle teknoloji ve pazarlama alanlarında sektör temsilcilerine katkı sağlayacağını belirtti.

Şahin, derneğin yönetim kurulunda Sedat Kolcuoğlu, Ahmet Özgür Ateş, Musa Toros, Osman Tekinarslan, Savaş Titiz, Ali Bal, Abdullah Kankaya ve Vural Öztürk'ün bulunduğunu aktardı.