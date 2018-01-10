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Antalya'da tarihi eserlere kızılötesi koruma

Kızılöesi dedektör, tarihi eser ve yapıların korunmasını sağlayacak. Bu cihazla eserler üzerindeki ısı, nem, küflenme gibi veriler anlık olarak ölçülecek ve eserlere kısa sürede müdahale edilebilecek

Antalya'da tarihi eserlere kızılötesi koruma

Kızılöesi dedektör, tarihi eser ve yapıların korunmasını sağlayacak. Bu cihazla eserler üzerindeki ısı, nem, küflenme gibi veriler anlık olarak ölçülecek ve eserlere kısa sürede müdahale edilebilecek

10 Ocak 2018 Çarşamba 22:39
Antalya'da tarihi eserlere kızılötesi koruma
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ANTALYA Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, teknolojik cihazların kullanılmasının tarihi yapıların geleceği için büyük önem arz ettiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt'un tarihi yapıların korunması için teknolojik yatırımların önünü açtığını belirten Karabayram, "Gelecek nesillere bu eserlerin aktarılması için çalışmalar sürüyor. Kızılötesi ısı ve nem dedektörü, tarihi eserlerin ulaşamadığımız noktalarına ulaşarak yapıdaki nemi, küflenme oranını ölçüp yapılara yönelik yeni bir çalışma yapılmasını sağlıyor. Nem oranı, ısı derecesi, küflenme verilerini görüp eylem çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu. Zaman kazanımı açısından dedektörün önemli olduğunu belirten Karabayram, "Ölçümler için eskiden uzun süren analizler gerekiyordu, şimdi anlık veri alabiliriz" dedi. Kızılötesi ısı ve nem dedektörü ile kötü izole edilen pencerelerin analizi ve dış duvarlardaki izolasyonsuz yüzeyler tespit edilebileceğini aktaran Karabayram, "Dedektör, duvarların veya nesnelerin yüzey sıcaklığı ile nemini de ölçerek yorumlayabilecek. Müzelerdeki eserlerin ve arşivlerin bulunduğu ortamlarda, ileride oluşabilecek rutubet ve mantar oluşumu önceden tespit edilerek eserlerin korunması için önlem alınacak. Uzaktan ölçümler yapılarak ileride oluşabilecek zararların önüne geçilmiş olacak. Bu ölçümler yapılırken, yüzeylere herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmaması cihazın önemli avantajlarından biri" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
KızılöesiDedektörTarihi Eser
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