Antalya'da taksi ücretleri zamlandı

ULAŞIM Koordinasyon Merkezi'nin kararına göre taksi ücretlerinde yeni fiyat listesi oluşturuldu. Önceki listeye göre rakam, yüzde 20 oranında arttı. Daha önce 3 lira olan kilometre ücreti 3,60 TL'ye, açılış ücreti de 4 TL'ye yükseldi.

İLÇELERDE DE FİYATLAR ARTTI

Yeni karara göre merkez dışındaki 14 ilçede de fiyatlar zamlandı. Karara göre ilçelerde açılış ücreti 5,50 TL, kilometre ücreti 6 TL de olarak belirlendi.

3 bin 700 taksinin bulunduğu Antalya'da ilçelerle rakam 6 bin 600'e çıkıyor. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, taksimetre ayarına başladıklarını belirterek, yeni fiyatların esnafa hayırlı olmasını diledi.