Antalya'da taksi ücretleri zamlandı

 Antalya'da taksi ücretleri, 17 Eylül Pazartesi'den itibaren yüzde 20 civarında arttı.

Antalya'da taksi ücretleri zamlandı
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ULAŞIM Koordinasyon Merkezi'nin kararına göre taksi ücretlerinde yeni fiyat listesi oluşturuldu. Önceki listeye göre rakam, yüzde 20 oranında arttı. Daha önce 3 lira olan kilometre ücreti 3,60 TL'ye, açılış ücreti de 4 TL'ye yükseldi.

İLÇELERDE DE FİYATLAR ARTTI

Yeni karara göre merkez dışındaki 14 ilçede de fiyatlar zamlandı. Karara göre ilçelerde açılış ücreti 5,50 TL, kilometre ücreti 6 TL de olarak belirlendi. 

3 bin 700 taksinin bulunduğu Antalya'da ilçelerle rakam 6 bin 600'e çıkıyor. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, taksimetre ayarına başladıklarını belirterek, yeni fiyatların esnafa hayırlı olmasını diledi.

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