Antalya'da skandal olay

HABERDE , Paderborn oyuncusu Nick Proschwitz’in kampı organize eden şirketin bir çalışanı ile otelde görüldüğü, ardından otel barına indiği ve burada bahsedilen olayların yaşandığı söylendi.

İDDİALAR BUNUNLA DA BİTMEDİ

Ayrıca Paderborn’lu oyuncuların Almanya’ya dönmeden önce bir parti düzenlediği ve bu parti sırasında etrafa işeyen futbolcular olduğu, havuza çiçekler atıldığı ve çıplak bir şekilde havuz girildiği gibi iddialar da haberde yer aldı.