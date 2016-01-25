Antalya'da skandal olay

25 Ocak 2016 Pazartesi 11:38
HABERDE, Paderborn oyuncusu Nick Proschwitz’in kampı organize eden şirketin bir çalışanı ile otelde görüldüğü, ardından otel barına indiği ve burada bahsedilen olayların yaşandığı söylendi.
İDDİALAR BUNUNLA DA BİTMEDİ
Ayrıca Paderborn’lu oyuncuların Almanya’ya dönmeden önce bir parti düzenlediği ve bu parti sırasında etrafa işeyen futbolcular olduğu, havuza çiçekler atıldığı ve çıplak bir şekilde havuz girildiği gibi iddialar da haberde yer aldı.
Kaynak: Sözcü
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Son Güncelleme: 25.01.2016 11:42