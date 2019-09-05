Antalya'da 'Sivas Kongresi' kutlaması

SİVASLILAR Antalya Sosyal Yardımlaşma Derneği'nce 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 100'ncü Yıl Kutlamaları' kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önüne çelenk kondu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Sivas yöresine ait oyun havalarının da çalındığı kutlamada, dernek üyelerinden öğretmen Ziya Şahin, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığını yaptığı Sivas Kongresi'nde 'Ya İstiklal, ya ölüm' diye haykırıldığını belirten Şahin, "Kurtuluş Savaşı'nın işaret fişeği ateşlendi ve Cumhuriyetin temelleri atıldı" dedi. Ziya Şahin, Sivas'ın vatanperverlerini bağrına basan yiğitlerin şehri olduğuna vurgu yaparak, "4 Eylül Kongresi topyekun ayağa kalkma, yarınlarımızı aydınlatan, baştan sona bir destandır" dedi. Meydandaki etkinlik daha sonra dernek binasında devam etti. Sivas yöresine ait türküler, şarkılar dinlendi, halaylar çekildi.