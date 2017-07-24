Antalya'da sıcaklar bunalttı

KENTİN tarihi Saat Kulesi önünde bulunan yerden fıskiyeli havuz, çocuklar ve annelerin serinlik adresi oldu. Hava sıcaklığının 38, nem oranının yüzde 60, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece olduğu Antalya'da, şehir içindeki süs havuzları ve fıskiye alanları çocuklarla doldu. Aileleri ile birlikte kent merkezinde gezintiye çıkan yerli-yabancı çocuklar, fıskiyenin altında eğlendi. Kimisi elbiseleriyle serinledi, kimisi mayosunu giydi. Çocukların eğlencesine anneleri de eşlik etti. Buz gibi suyun altında sevinç çığlıkları atan minikler, çevreden geçenlerin meraklı bakışları altında serinlemenin tadını çıkardı. Senkronize hareket eden fıskiyelerden çıkan suyu yakalamaya çalışan minikler, birbirlerine su atarak oyunlar oynadı.
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