Antalya'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı

 Antalya'da seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. 

Antalya'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı
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OLAY bugün sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boş olan ve sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 07 AFH 51 plakalı servis minibüsünün ön kısmından Antalya-Döşemealtı karayolu Yeşilbayır mevkiinde seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü hemen aracı yolun kenarına çekip yangına müdahale etmek istedi ancak büyüyen alevlere engel olamadı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürürken servis minibüsü kullanılamaz hale geldi. 
Serviste yolcu bulunmaması olası faciayı önledi. 

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