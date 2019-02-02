Antalya'da Şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

ANTALYA İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan öncülüğünde düzenlenen organizasyonda Mevlid-i Şerif'in ardından şehit çocuklarına hediyeler verildi. Çocuklar Köpek Eğitim Merkezinde bulunan polis köpeklerinin nasıl eğitildiğini izledi ve ata bindi.

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, "Aziz vatanımızda bağımsız bir hayat sürdürebilmemize imkan sağlayan insanlık onurunu canından aziz bilerek şehitlik ve gazilik mertebelerine yükselmiş Türk Askeri, Türk Polisi ve bu uğurda can veren vatandaşlarımız milletimizin haklı gurur kaynağıdır. Onlar aynı zamanda millet olarak var oluşumuzun, birlik ve beraberliğimizin ve vatan sevgimizin de ölümsüz kahramanlarıdır. Türk vatanının ve milletinin ebedi varlığı ile devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz" dedi.