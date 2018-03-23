Antalya'da şehidimize son görev

SURİYE'NİN Afrin bölgesinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, arama-tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 askerden Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan için memleketi Burdur'a bağlı Bucak ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İlçedeki törene Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya ve Burdur milletvekilleri, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, belediye başkanları, kamu kurumları yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Şehidin annesi Melike ve lise öğrencisi kardeşleri Rumeysa ile Baha Çalışkan, törende gözyaşı döktü. Ağabeyinin askeri üniformasını giyen Baha Çalışkan'ı, Bakan Çavuşoğlu teselli etmeye çalıştı. Hacı Ömerağa Camisi'nde kılınan öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törende, şehidin birlikte görev yaptığı asker arkadaşları da bir an tabutun başından ayrılmadı. Namazın ardından cenaze aracına yerleştirilen şehide, mezarlığa kadar çok sayıda kişi eşlik etti. Şehit Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan'ın cenazesi, Hacısarılar Şehitliği'nde toprağa verildi.