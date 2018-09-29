Antalya'da sarı sonbahar

Antalya, sıcak yaz aylarını geride bıraktı. Eylül ayı ile birlikte sararmaya başlayan yapraklar, yere düşmeye başladı.

Antalya'da sarı sonbahar
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SONBAHAR'IN habercisi olan yaprak dökümü, park ve bahçelerde göze çarptı. Kavak ağaçlarının yoğun olduğu Lara bölgesindeki falez parklarındaki görevliler, dökülen yaprakları topluyor. Dünyaca ünlü falezlerin üzerinden denizi izleyenler, sonbahar manzarasının da tadını çıkarıyor. Kimileri bisiklete biniyor, kimileri park içindeki spor aletlerinde gündelik sporlarını yapıyor. Çocuklar, kurumuş yaprakların arasında koşuştururken, sonbahar güneşinin tadını çıkarıyor.

Yaprakları tırmıklarla bir araya getiren işçiler ise yorulduklarında yaprak kümeleri arasına oturarak dinleniyor.

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