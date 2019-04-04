Antalya'da sandığın şifreleri çözülüyor: İşte Alanya etkisi!

31 MART'TA yapılan yerel seçimde Millet İttifakı adayı CHP'li Muhittin Böcek 714 bin 224 oy ve yüzde 50.62 oy oranıyla ipi göğüslerken, Cumhur İttifakı adayı AK Partili Menderes Türel, 652 bin 579 oy ve yüzde 46.25 oy oranında kaldı. Resmi olmayan bu sonuçlara göre Büyükşehir Belediyesi el değiştirirken, ilçe seçim kurullarından gelen detaylı oy dökümlerinde ilginç tablolar ortaya çıktı. Buna göre, Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, Kemer, Kepez ve Korkuteli ilçelerinde Türel, Böcek'ten daha fazla oy aldı. Türel'in 11 ilçede Böcek'i geçtiği seçimde, oy farkı ise 41 bin 203 oldu. Böcek ise Gazipaşa, İbradı, Kaş, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde Türel'i geçti. Böcek bu 8 ilçede Türel'den 102 bin 848 oy fazla aldı. Böcek, toplamda 61 bin 645 oy farkıyla seçimi kazandı.



ALANYA'DA CEMAATİN ETKİSİ

18 ilçede, ilçe adaylarından daha fazla oy alan Menderes Türel, ittifakın kazandığı Alanya'da ise ilçe adayından daha az oy aldı. Cumhur İttifakı adayı MHP'li Adem Murat Yücel, ilçede yüzde 57 oy oranıyla seçilirken, Büyükşehir'de ise Türel'e yüzde 52 oy çıktı. Bu da ilçede etkili olan ve il genelinde 85-90 bin blok oyu olduğu ileri sürülen Süleymancılar Cemaati'nin iktidarı desteklemediği yorumlarına neden oldu. Cemaatin ilçe belediye başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Adem Murat Yücel'i, Büyükşehir'de ise Muhittin Böcek'i desteklediği şeklinde yorumlandı.



TÜREL 11 İLÇEDE KAZANAN ADAYI GEÇTİ

Türel, 19 ilçede AK Parti veya MHP'den Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adaylarının Alanya haricindeki 18'inden daha fazla oy alarak, toplamda 51 bin 198 oy daha fazla aldı. Türel, ilçe belediye başkanlıklarını kazanan adaylara göre ise, Ak Parti'nin kazandığı Akseki, Aksu, Gündoğmuş, Kaş, Kepez ve Serik'te, MHP'nin kazandığı Korkuteli, İYİ Parti'nin kazandığı Elmalı, DSP'nin kazandığı Kemer, CHP'nin kazandığı Döşemealtı ve Finike olmak üzere 11 ilçede adaylardan daha çok oy aldı. Alanya, Demre, Gazipaşa, İbradı, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat ve Muratpaşa olmak üzere toplam 8 ilçede ise daha az oy aldı.



BÖCEK 7 İLÇEDE KAZANAN ADAYI GEÇTİ

Böcek, 19 ilçede CHP veya İYİ Parti'den Millet İttifakı ilçe belediye başkan adaylarının 11'inden daha fazla oy alırken, 8 ilçe adayının ise gerisinde kaldı. Böcek, Muratpaşa, Manavgat, Konyaaltı, Gazipaşa, Elmalı, Döşemealtı, Demre adaylarından az oy alırken, Aksu, Alanya, Finike, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Korkuteli, Kumluca ve Serik'te kendi ilçe adaylarından daha fazla oy aldı. Toplamda ilçe adaylarından aldığı fazla oy rakamı 29 bin 689 oldu. Kazanan adaylar açısından bakıldığında ise Muhittin Böcek, Cumhur İttifakı'nın kazandığı Aksu, Kaş, Korkuteli ve Serik'te, DSP'nin kazandığı Kemer'de, Millet İttifakı'nın kazandığı Finike, İbradı ve Kumluca olmak üzere kazanan 8 adaydan fazla oy aldı.





KEPEZ'DE HDP VE BBP FAKTÖRÜ

AK Parti'nin kazandığı Kepez'de ise HDP ve BBP'nin Büyükşehir oylarında CHP'ye destek verdiği görüldü. Belediye meclis üyesi adayları arasına HDP iltisaklı 3 ismi gösteren CHP, burada etkili olan HDP oylarını aldı. CHP listesinden seçime giren 3 isimden 2'si belediye meclis üyesi seçildi. 24 Haziran'daki genel seçimde yüzde 13 olan HDP oyları, aday çıkartmadığı için Kepez ve Büyükşehir'de CHP'ye kaydı. HDP'lilerin Kepez ilçesinde ve Büyükşehir'de CHP'yi desteklemesi, AK Parti'nin burada fark atmasını engelledi. Ayrıca ilçede adaylarına 9 bin 194 oy veren BBP, aday çıkartmadığı Büyükşehir'deki tercihini Muhittin Böcek'ten yana kullandı. Kepez'deki BBP oylarının yaklaşık 7 bininin Böcek'e gitmesi, Türel'in burada fark atmasını engelledi.



TARIM İLÇELERİNDE KAYIP

Menderes Türel'in kaybetmesindeki üçüncü etken ise tarım yapılan ilçelerin Ankara'ya gösterdiği tepki oldu. Türel, tarım ilçeleri Kumluca, Finike, Demre, Kaş, Elmalı, Aksu ve Serik'te beklediği desteği alamadı. Seçim süresince gündeme gelen tanzim satış, hallerin kapatılmasıyla ilgili iddialar, komisyoncu tartışmalarının gölgesinde kalan AK Parti, tarım yapılan bu ilçelerde kendisini ifade edemedi ve Ankara'ya gösterilen tepki sandığa da yansıdı. Tarım ilçeleri tercihlerini, CHP ve İYİ Parti'den yana kullandı.



AK PARTİ İL GENELİNDE OY ARTIRDI

Sonuç olarak AK Parti, CHP'nin kalesi sayılan merkez ilçeler Muratpaşa ve Konyaaltı'nda yediği farkı umutlu olduğu Alanya ve Kepez ilçelerinden kapatamayınca Büyükşehir seçimini kaybetti. Seçim analizlerinde dikkat çeken bir başka ilginç nokta ise Menderes Türel ile AK Parti'nin Muratpaşa'da tarihinin en yüksek oy rakamına ulaşması oldu. AK Parti, milletvekili seçiminde Muratpaşa'da 78 bin oy almıştı. 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise 98 bin oya çıkmıştı. Yüzde 32.2 oy oranına ulaşılırken, bu seçimde Menderes Türel, 107 bin oy ve yüzde 37.82 ile Muratpaşa'daki en yüksek oy oranına ulaştı. İl geneline bakıldığında ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 42.8 oy oranını AK Parti, pazar günü yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yüzde 46.25'e taşıdı.

İLÇE İLÇE DURUM

AKSEKİ'de AK Parti'nin adayına 4 bin 839 oy çıkarken, Türel'e 5 bin 358 oy çıktı, 519 oy fark attı. Akseki'de AK Parti kazandı. Akseki'de Böcek, 3 bin 730 oy aldı. Türel, Böcek'e 1628 oy fark attı. Böcek ise, kazanan AK Parti'den 1109, CHP adayından ise 355 oy daha az aldı.



AKSU'da, AK Parti'nin adayı 15 bin 467 oy alırken, Türel 19 bin 573 oy aldı, 4 bin 106 oy fark attı. Aksu'da AK Parti kazandı. Aksu'da Böcek, 19 bin 284 oy aldı. Türel, Böcek'e 289 oy fark attı. Böcek ise, kazanan AK Parti'den 3 bin 817, İYİ Parti adayından ise 7 bin 100 oy fazla aldı.

ALANYA'da MHP'nin adayı 94 bin 56 oy alırken, Türel'e 86 bin 50 oy çıktı. 8 bin 6 oy daha az çıktı. Alanya'da MHP kazandı. Alanya'daki büyükşehir oylarında ise Muhittin Böcek, 71 bin 790 oy aldı. Türel, Böcek'e 14 bin 260 oy fark attı. Böcek ise, kazanan MHP'den 22 bin 266 düşük oy alırken, İYİ Parti adayından 12 bin 625 fazla oy aldı.

DEMRE'de, AK Parti'nin adayına 7 bin 780 oy çıkarken, Türel'e 8 bin 595 oy çıktı, 815 fark attı. Türel, Demre'de 9 bin 558 oyla kazanan İYİ Parti adayının ise 963 oy gerisinde kaldı. Demre'de Böcek, 8 bin 562 oy aldı. Türel, Böcek'e 33 oy fark attı. Böcek, Demre'de kazanan İYİ Parti adayından 996 oy az aldı.

DÖŞEMEALTI'nda, AK Parti'nin adayına 18 bin 596 oy, Türel'e 20 bin 454 oy çıktı, 1858 oy fark attı. Türel, Döşemealtı'nda 18 bin 701 oyla kazanan CHP adayından ise 1753 oy fazla aldı. Döşemealtı'nda Böcek, 17 bin 824 oy aldı. Türel, Böcek'e 2 bin 630 oy fark attı. Böcek, kazanan CHP adayından 877 oy daha az aldı.

ELMALI'da, AK Parti'nin adayına 12 bin 77 oy çıkarken, Türel, 14 bin 256 oy aldı, 2 bin 179 oy fark attı. Türel, Elmalı'da 14 bin 251 oyla kazanan İYİ Parti adayından 5 oy fazla aldı. Elmalı'da Böcek, 12 bin 257 oy aldı. Türel, Böcek'e 1999 oy fark attı. Böcek, kazanan İYİ Parti adayından 1994 oy az aldı.

FİNİKE'de, MHP'nin adayı 14 bin 920 oy alırken Türel'e 15 bin 189 oy çıktı, 269 fark attı. Türel, Finike'de 14 bin 997 oyla kazanan CHP'nin adayına ise 192 oy fark attı. Finike'de Böcek, 15 bin 65 oy aldı. Türel, Böcek'e 124 oy fark attı. Böcek, kazanan CHP adayından 68 oy fazla aldı.

GAZİPAŞA'da, AK Parti'nin adayı 14 bin 736 oy alırken, Türel'e 15 bin 312 oy çıktı, 576 oy fark attı. Türel, Gazipaşa'da 18 bin 312 oyla kazanan CHP adayından 3 bin oy az aldı. Gazipaşa'da Böcek, 17 bin 982 oyla Türel'e 2 bin 670 fark attı. Böcek, kazanan CHP adayından 330 oy az aldı.

GÜNDOĞMUŞ'da, AK Parti'nin adayı 3 bin 616 oy alırken, Türel 3 bin 659 oy aldı, 43 oy fark attı. AK Parti adayının kazandığı Gündoğmuş'ta Böcek'e 2 bin 282 oy çıktı. Türel, Böcek'e 1377 oy fark attı. Böcek, kazanan AK Parti adayından 1334 az oy alırken, İyi Parti adayından 18 oy fazla aldı.

İBRADI'da, AK Parti'nin adayı 1192 oy alırken, Türel 1224 oy aldı, 32 oy fark attı. İbradı'da 1280 oyla kazanan CHP'nin adayından ise 56 oy daha az aldı. İbradı'da Böcek, 1339 oy aldı. Böcek, Türel'e 115 oy fark attı. Böcek, kazanan CHP adayından 59 oy fazla aldı.

KAŞ'ta, AK Parti'nin adayı 16 bin 343 oy alırken, Türel'e 17 bin 89 oy çıktı. Türel, kazanan AK Partili adaya 746 oy fark attı. Kaş'ta Böcek'e 18 bin 52 oy çıktı ve Türel'e 963 oy fark attı. Böcek, kazanan AK Parti'den 1709, CHP adayından ise 4 bin 739 fazla oy aldı.

KEMER'de, MHP'nin adayı 6 bin 17 oy alırken, Türel 11 bin 683 oy aldı, 5 bin 666 oy fark attı. Kemer'de 9 bin 901 oyla kazanan DSP adayından ise 1782 oy fazla aldı. Kemer'de Böcek, 11 bin 624 oy alırken, Türel 59 oy fark attı. Böcek, kazanan DSP adayından 1723, CHP adayından 3 bin 116 oy fazla aldı.

KEPEZ'de, AK Parti'nin adayı 150 bin 435 oy alırken, Türel 152 bin 971 oy aldı, 2 bin 536 oy fark attı. AK Parti adayının kazandığı Kepez'de Böcek, 140 bin 357 oy aldı. Türel, Böcek'e 12 bin 614 oy fark attı. Böcek, kazanan Ak Parti'den 10 bin 78 oy düşük alırken, CHP adayından ise 7 bin 331 fazla oy aldı.

KONYAALTI'nda, AK Parti'nin adayı 29 bin 581 oy alırken, Türel 32 bin 674 oy aldı, 3 bin 93 oy fark attı. Konyaaltı'nda 64 bin 85 oyla kazanan CHP'nin ilçe adayı Türel'e 31 bin 411 oy fark attı. Konyaaltı'nda Böcek'e 61 bin 647 oy çıktı. Böcek, Türel'e 28 bin 973 oy fark attı. Böcek, kazanan CHP adayından 2 bin 438 daha az oy aldı.

KORKUTELİ'nde, MHP'nin adayı 13 bin 496 oy alırken, Türel 20 bin 597 oy aldı, 7 bin 101 oy fark attı. MHP adayının kazandığı Korkuteli'nde Böcek, 14 bin 407 oy aldı. Türel, Böcek'e 6 bin 190 oy fark attı. Böcek, kazanan MHP adayından 911, İyi Parti adayından 2 bin 30 fazla oy aldı.

KUMLUCA'da, AK Parti'nin ilçe adayı 20 bin 204 oy alırken, Türel 20 bin 624 oy aldı, 420 oy fark attı. Kumluca'da 22 bin 664 oyla kazanan CHP adayının ise 2 bin 450 oy gerisinde kaldı. 22 bin 847 oy alan Böcek, Türel'e 2 bin 223 oy fark attı. Böcek, kazanan CHP adayından 183 oy fazla aldı.

MANAVGAT'ta, AK Parti'nin ilçe adayı 63 bin 476 oy alırken, Türel 65 bin 618 oy aldı, 2 bin 142 oy fark attı. Manavgat'ta 70 bin 323 oyla kazanan CHP'nin adayı Türel'den 4 bin 705 fazla oy aldı. Manavgat'ta 68 bin 385 oy alan Böcek ise Türel'e 2 bin 767 oy fark attı. Böcek, kazanan CHP adayından 1938 oy az aldı.

MURATPAŞA'da, AK Parti'nin ilçe adayı 93 bin 798 oy alırken, Türel 107 bin 758 oy aldı, 13 bin 960 oy fark attı. Muratpaşa'da 184 bin 156 oyla kazanan CHP'nin ilçe adayı ise Türel'e 76 bin 398 oy fark attı. Böcek ise 171 bin 997 oy alarak, Türel'e Muratpaşa'da 64 bin 239 oy fark attı. Böcek, kazanan CHP adayından 12 bin 159 az oy aldı.

SERİK'te, AK Parti'nin ilçe adayı 28 bin 759 oy alırken, Türel'e 33 bin 896 oy çıktı, 5 bin 137 oy fark attı. AK Parti adayının kazandığı Serik'te Muhittin Böcek'e 34 bin 794 oy çıktı. Böcek, Türel'e 898 oy fark attı. Böcek, kazanan AK Parti adayından 6 bin 35, İYİ Parti adayından ise 13 bin 507 oy fazla aldı.