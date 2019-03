Antalya'da sağlık çalışanlarının 'şiddet' tepkisi

ANTALYA Tabip Odası, Antalya Aile Hekimleri Derneği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, 'Yine şiddet, yine silahla tehdit. Artık yeter sağlıkta şiddet terörü son bulmalıdır. Çıkardığınız göstermelik sağlıkta şiddet yasasına kanmadık ve kanmayacağız' konulu basın toplantısı düzenledi. Antalya Tabip Odası'ndaki toplantıya Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Naci İşoğlu, Antalya Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tayyar Asrık ve çok sayıda doktor katıldı.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TAMAHHÜLÜ KALMADI'

Hekimler ve tüm sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalasının mesleki bir risk olmaktan çıktığını anlatan Dr. Naci İşoğlu, bu durumun sağlık çalışanlarının hayatını tehdit ettiğini, hatta olayların ölüme kadar gittiğini söyledi. Savaşlarda bile sağlık çalışanlarına zarar verilmemesinin tüm dünyada kabul gördüğünü, Türkiye'de sağlıkta şiddetin olağan bir duruma geldiğini belirten Dr. İşoğlu, “Hekimlerin, diğer sağlık çalışanlarının, ailelerinin ve duyarlı toplumun bu kadar sorumsuzluğa, görmemezliğe, işitmemezliğe anlam vermesi mümkün değildir. Tüm fiziksel, sözel saldırılara ve en acı boyutuyla ölümlere karşı tahammülü kalmamıştır" diye konuştu.

'ÖLDÜRÜLMEK İÇİN MESLEĞİMİZİ SEÇMEDİK'

Türkiye'nin dört bir köşesinden sürekli sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberleri geldiğine dikkat çeken Dr. İşoğlu, 27 Şubat'ta İstanbul'da bir üroloji uzmanının darbedildiğini, Esenyurt'ta bir aile hekiminin ise talebini reddeden kişi tarafından silahla tehdit edildiğini söyledi. Dr. İşoğlu, “Adana'da hekim arkadaşımız şiddete uğramıştır. Şu anda bile kimbilir kaç sağlık çalışanı sözlü ve fiziksel şiddete uğruyor bilemiyoruz. Biz fiziksel ve sözel saldırıya uğramak hatta öldürülmek için mesleğimizi seçmedik ve mesleğimizin andını okumadık" dedi.

Son dönemdeki hekim ölümlerinin yaşanmaması, şiddetin daha büyümemesi için TBMM'ye 'Sağlıkta Şiddet Yasa Önerisi'ni sunduklarını fakat cevap bulamadıklarını anlatan Dr. Naci İşoğlu, hayatın her alanında şiddetin ortadan kaldırılması için en önemli adımın toplumun eğitimiyle diğer nedenlerin ortadan kaldırılması olduğunu ve caydırıcı yasaların çıkması gerektiğini söyledi. Dr. Naci İşoğlu, “2013 yılında 10 bin 715, 2014'te 11 bin 174, 2015'de 11 bin 881, 2016'da 13 bin 76 ve 2017'de 13 bin 545 sağlık çalışanı şiddet nedeniyle 'Beyaz Kod' hattına başvurdu. Görünen tablo ürkütücü. Bu rakamlara şiddete uğrayıp da bürokratik işlemler, korku, sonucundan umutsuz olanlar dâhil değil. Bunlar da dâhil edildiğinde gerçeğin büyüklüğü açıkça ortadadır. Neredeyse her gün 50'ye yakın sağlık çalışanı şiddete uğramaktadır" diye konuştu.

SON 5 YILDA 67 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDETE MARUZ KALDI

Son 5 yılda 67 bin sağlık çalışanının saldırıya maruz kaldığını, son 3 yılda ise 431 sağlık çalışanının intihar ettiğini açıklayan Antalya Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tayyar Asrık, “Kimbilir sayılmayan vaka sayısını nedir? Bunlar istatistiklere giren rakamlar. Yıllardır söylüyoruz, adeta haykırıyoruz, ama sesimizi duyan hala yok. Sağlıkta şiddet olaylarının önlenmesine yönelik hiç bir adım atılmadığı gibi yetkililer duyarsız kalıyor. Sağlıkta şiddet olayları gün geçtikçe artmakta, katlanılamaz boyutlara varmaktadır. Sağlıkta şiddetin sona ermesi için gereken adımların yetkililer tarafından bir an önce atılmasını talep ediyoruz" dedi.