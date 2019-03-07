Antalya'da Portakal temalı Erasmus programı

FİNİKE Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, AB KA2 Erasmus projesi kapsamında İsveç, İspanya, Romanya ve Yunanistan'dan gelen öğrencileri ağırladı. Finike portakalı temalı programa 16 öğrenci, 8 öğretmen katıldı. Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin oluşturduğu karma gruplar, Finike portakalının küresel pazarda hak ettiği değeri bulabilmesi amacıyla İngilizce sunumlar gerçekleştirdi. Finike Kaymakamı Ergün Baysal ve Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nu da ziyaret eden grup, Finike portakalına dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu düzenleyerek şehir merkezinde pedal çevirdi.

Okul Müdürü Olcay Aslan, 'Girişimcilik ve Becerileri' başlıklı projelerinin Avrupa Birliği tarafından desteklendiğini belirterek, "Proje kapsamında öğrenciler portakal bahçelerini ve fabrikaları ziyaret ederek Finike portakalının değerlendirilmesi konusunda fikir üretti ve İngilizce sunumlar gerçekleştirdi. Ayrıca projenin Türkiye ayağındaki 60 kişilik bir öğrenci grubu Finike portakalı için pedal çevirdi. Ev sahibi öğrenciler de Finike'yi tarihi ve turistik gezi düzenleyerek tanıttı" dedi.