Antalya'da polisten kedi kurtarma operasyonu

EDİNİLEN bilgiye göre, Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde bir grup öğrenci park halindeki bir aracın iç kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Öğrenciler daha sonra araçtaki kedinin kurtarılması için polis ve belediye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekiplerde yer alan polis memuru Yavuzhan Uyanık, kediyi kurtarmak için seferber oldu. Polis memuru Uyanık, bir oto tamircisi gibi kediyi çıkarmak için önce lastikleri söktü, ardından da aracın iç kısmıyla doğrudan bağlantılı olan bölgeden kediye ulaşmaya çalıştı.
Bulunduğu yerde sıkıştığı tahmin edilen yavru kedi ise polis memurunun yoğun uğraşları sonunda aracın bagaj kısmından çıkarılarak kurtarıldı.
Çevrede bulunan öğrenciler ise o anları cep telefonları ile kaydetti.
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