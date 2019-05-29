Antalya'da polisten bayram önlemleri

ANTALYA Polisi, Ramazan Bayramında alınacak trafik tedbirleriyle ilgili toplantı yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan başkanlığındaki toplantıya, kentte görevli tüm trafik müdür ve amirleri katıldı. Toplantıda, Ramazan Bayramı tatili ve yaz tatili domlayısıyla trafik yoğunluğunda artış olacağı, bu nedenle bayram öncesi ve sonrasında olağanüstü trafik tedbirleriyle denetlemelerin artırılacağı belirtildi. Bir önceki yıla göre trafik tedbirlerinin iki katına çıkarılması kararlaştırılan toplantıda, alınan diğer kararlar ise şöyle:



* Ekip araçlarının sorumluluk alanlarında seyir halinde veya görünür şekilde, sabit bekleme şeklinde, yüksek seviyede görünür olmaları sağlanarak sürücüler üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması sağlanacak.



* Sadece ihlal yapan taşıtlar değil, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücüleri de durdurularak 'Yüz Yüze İletişim' kurulacak. Durdurulma nedenleri ile hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonuyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları ve her iki saatte 10 dakika mola verilerek 'dikkat ve konsantrasyonları'nın dağılmaması konusunda bilgilendirilecek.



* Yıllara göre hazırlanan istatistiki bilgiler ışığında kazaların yoğun meydana geldiği nokta, saat, gün vb. dikkate alınarak, kontroller bu yönde sıklaştırılacak. Özellikle son yıllarda motosiklet sürücülerinin karışmış olduğu ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları nedeniyle motosiklet sürücüleri üzerindeki denetimler artırılacak.



* Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförleri ile ilgili olarak; 65 yaş üstü şoförlerin otobüsleri kullanmalarına ve çıkış almalarına izin verilmeyecek. 26 yaşından küçük olanların otobüs kullanmalarının engellenmesi sağlanacak. Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına müsaade edilmeyecek. Terminallere giriş-çıkış yapan bütün otobüs ve şoförleri ile takoğraflar denetlenecek. Otobüslerde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. Yolcular otobüslerin karıştığı trafik kazalarında araçların devrilmesi ve araçtan dışarı savrulmalarının önlenmesi amacıyla emniyet kemeri kullanmaları, şoförler ise taşıt kullanırken telefonla konuşmamaları konularında bilgilendirilecek.



* Denetimlerde, sürücü ve yolculara saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılacak, işlemler en kısa sürede tamamlanacak,



* Bayram öncesi ve bayram süresince yapılan denetimlerde, hazırlanan kısa el broşürleri, sivil ve resmi görevlilerce sürücülere dağıtılacak.



YOLCU TAŞIMACILIĞI TRAFİK GÜVENLİĞİ TOPLANTISI



Ayrıca, Ramazan Bayramı tatilinde trafik kazalarının ve kazalar sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi ve toplu ulaşımın merkezinde yer alan şehir ve ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin yol ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla toplantı düzenlendi. Bu toplantıda alınan kararlar ise şöyle:



* Tüm otobüs firmalarının ve yolcu otobüsü sahiplerinin yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almaları,



* Şoförlerin yol şartları ve trafik kurallarına uygun araç kullanmaları,



* Yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin karışmış oldukları kazaların en çok yorgunluk sebebiyle meydana geldiği, bu sebeple şoförlerin yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, günlük ve haftalık dinlenme sürelerine uymaları, yolcu taşımacılığı yapan araçların karışmış oldukları kazaların turizmi de etkilediği,



* Otobüs çalışanları ve yolcuların, istisnasız yolculukları süresince emniyet kemeri takılı konumda seyahat etmeleri,



* Şoförlerin hız, kırmızı ışık ihlali, tehlikeli şerit değiştirme kural ihlallerini yapmaması, seyir halindeyken cep telefonu kullanmaması yönünde uyarılmaları,



* Takoğraf cihazlarının usulüne uygun ve çalışır vaziyette kullanılması,



* Otogar ve belirlenmiş duraklar haricinde yolcu indirme bindirme yapılmaması konularında otobüslerin emniyet ve jandarma personeli tarafından olağanüstü ve etkin şekilde denetlenmesi.