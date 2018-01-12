Antalya'da plajlara define avcısı akını

ANTALYA'YI önceki gün etkisine alan sağanak yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Define avcıları yağmur sonrası soluğu sahilede aldı. Yaz aylarında sahilde düşürülen değerli eşya ve bozuk paraları bulmak isteyenler, internet üzerinden satın aldıkları metal dedektörleriyle sahili karış karış taradı. Kilometrelerce uzunluktaki Konyaaltı sahilinde yürüyen define avcıları, cihazın uyarı verdiği noktaları inceledi.
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