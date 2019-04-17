Antalya'da 'Paskalya tatili' hareketliliği

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, yaptığı açıklamada, Hristiyanlıkta en eski ve en önemli bayram olarak değerlendirilen "paskalya tatili" için gelecek haftadan itibaren hareketliliğin başlayacağını söyledi. Özellikle Avrupa pazarında bir artış olduğunu dile getiren Atmaca, "Şu anki satışlara baktığımızda paskalya tatili iyi geçecek gibi gözüküyor. Geçen yılki döneme göre yüzde 10'luk, belki de daha fazla artış bekliyoruz. Bu haftaki satışlar da önemli. Özellikle Almanlar için önemli bir tatil, İngiliz ve Hollanda'dan olmak üzere Avrupa ülkelerinden ciddi talep var." diye konuştu. Paskalya tatilinin ardından mayısta da Rus bayramının başlayacağını anlatan Atmaca, bu 2-3 hafta doğru değerlendirildiğinde, yaz sezonuna iyi bir başlangıç yapacaklarını belirtti.

TURİZMCİLER, 2014 FİYATLARINA ULAŞMAYI HEDEFLİYOR

Antalya ve Türkiye'ye gelen turist sayısında bu yıl önemli ölçüde artış olduğunu ifade eden Atmaca, ilk üç aydaki rakamların ve satışların tüm turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü bildirdi. Bu yıl Türkiye için 50 milyon turist, 35 milyar dolarlık gelir hedeflendiğini kaydeden Atmaca, "Antalya için ise 15 milyonun üzerinde turist, 700 dolar civarında da kişi başı gelir hedeflemekteyiz." diye konuştu. Turist sayısında herhangi problemin olmadığını ancak gelir noktasında 2014 rakamlarına henüz ulaşılamadığını ifade eden Atmaca, "En fazla turist rekor düzeyde 2018'de, en fazla gelir ise 2014'te gerçekleşti. 2016'da yaşadığımız kriz nedeniyle dibe vuran fiyatlar, 2017-2018'de artış gösterdi. 2019'un iyi geçmesiyle bu rakam biraz daha artacak. '2014 fiyatlarını ne zaman yakalarız' diye sorarsanız, en az 2-3 yıl alır." değerlendirmesinde bulundu. Atmaca, turizmciler olarak yabancı turist kitlesini 12 aya yaymak istediklerini vurguladı.

"YERLİ TURİST, ERKEN REZERVASYONDAN FAYDALANDI"

İç pazarda yerli turistlerin tatil alışkanlığının 3 aya yayıldığını belirten Atmaca, okullar kapandığında tatilin başladığını, açıldığında da bittiğini söyledi. Şu anda iç pazarda durgunluk yaşandığını dile getiren Atmaca, gelecek haftalardan itibaren hareketlilik beklediklerini, yerli turistte de satışların artacağını ifade etti. Son 4-5 yılda erken rezervasyonun çok iyi kullanıldığını vurgulayan Atmaca, yerli turiste erken rezervasyon kampanyalarından faydalanmaları tavsiyesinde bulundu. Tatilini doğru planlayan tüketicinin erken rezervasyon indirimlerinden ciddi oranda faydalandığına işaret eden Atmaca, "Erken rezervasyondan faydalanan Türk tüketicinin tamamı tatilini satın aldı. Bundan sonra normal fiyatlarla alacaklar. Turizmciler olarak yerli turistin erkenden tatilini satın almasını isteriz çünkü otelin doluluk oranını net görüp, buna göre yurt dışı satışlarımızı gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı. Atmaca, Türkiye'de erken rezervasyon sisteminin oturmaya başladığını, gelecek yıllarda daha da iyi olacağını sözlerine ekledi.