Antalya'da özel okulda servis vurgunu

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından açıklanan resmi fiyat tarifesine uymayan bazı özel okullar öğrenci velilerini çileden çıkardı. Daha UKOME zam kararı açıklanmadan servis ücreti tahsilatına başlayan şirket ve okul yönetimlerinin, velilerden 3 bin-3 bin 500 TL’ye ulaşan bedeller tahsil ettiği belirtiliyor.

OKUL AYRIMI YAPMIYORUZ

Resmi tarifeye göre 10-15 kilometre için bin 665 TL ödemesi gereken velilerin neredeyse 2 kat fazla bedel ödemesiyle ilgili Hürriyet’e konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, “Biz tarife belirlerken özel okul, resmi okul ayrımı yapmıyoruz. Öğrenci öğrencidir. UKOME tarafından açıklanan rakamlara herkes uymak zorunda” dedi.

YAPTIRIM UYGULARIZ

Fiyat farkının etik olmadığını kaydeden Erçin, “Veli hakkını arasın, servis bedellerini sorgulasın ve tek tip fiyat sistemi istesin. Eğer bunun dışında hareket eden varsa bu uygulamayı belgelendirerek bize başvuruda bulunsunlar. Belirlenen ücretlere uymayanlarla ilgili mevzuat ve yönetmelik kapsamında yaptırım uygulanır” diye konuştu.

BİZ DE RAHATSIZIZ

Özel ve resmi okullar arasında yaşanan fiyat farkının doğru olmadığını vurgulayan Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, şöyle dedi: “Biz de bu konudan rahatsızız. Hatta yeni bir sistem oluşturulmasıyla ilgili Büyükşehir yetkililerine görüşlerimizi aktarmıştık. Resmi tarifenin dışındaki fiyat uygulamaları ile ilgili biz de tespit çalışması yapacağız.”

TÜKODER: ŞİKÂYET EDİN

Servis ücretleriyle ilgili UKOME tarafından belirlenen tarifelerin geçerli olduğunu kaydeden Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, şu bilgileri aktardı: “Resmi tarifelere uymamak, özel ve resmi okul ayrımı yapmak mevzuat ve yönetmeliklere aykırı. Eğer veli kendisinden fazla ücret alındığını düşünüyorsa bu konuyu derhal ilgili belediyeye resmi yollarla bildirmeli.”