Antalya'da otomobilin çarptığı sokak köpeğine kalp masajı

KAZA dün gece 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Kent Ormanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, önce yol kenarında uyuyan sokak köpeğine ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralanmazken, otomobilin çarptığı köpek olay yerinde öldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Ambulansı geldi. Ambulanstaki Veteriner Hekim Burak Alyaprak, ölen köpeği hayata döndürmek için yaklaşık 20 dakika boyunca kalp masajı yaptı ancak başarılı olamadı.

"Onu hayata döndürme mücadelesi beni çok etkiledi"

Beslediği sokak köpeğinin hayata döndürülme çabasını izleyen Sedef Schutz, köpeğinin isminin Ak Kız olduğunu söyledi. Araç sürücüsünün köpeği görünce pişman olduğunu da dile getiren Schutz, "Uzun süre onun başında ağladı. Sağ olsun 10 dakika içerisinde Büyükşehir Belediyesinin ambulansı geldi. Bana göre köpeğim ölmüştü ama veteriner hekim Burak bey, 20 dakika onu hayata döndürmek için mücadele etti ama döndüremedi. Canımızı kaybettik" dedi.