Antalya'da oto tamirine kadın eli değdi

ASIL mesleği denizcilik olan Döndü Aslan, 11 yıl yat kaptanı olarak çalıştı. Denizdeki düzensiz hayattan sıkılan Aslan, karada çalışmaya karar verdi. Bir firmada oto tamircisi olarak çalışan eşi Serdar Aslan'a (39) işlerinde yardımcı olan Döndü Aslan, iki yıl önce Akdeniz Sanayi Sitesi'nde oto tamir dükkanı açtı. Serdar Aslan'ın işinden ayrılmasıyla eşini işe alan Döndü Aslan, eşiyle hem hayat hem de iş arkadaşı oldu. Döndü Aslan, 5 ay önce Akdeniz Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü mezunu Funda Bozkurt'u ekibe dahil etti.

'AZMİMDEN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİM'

Daha önceden eşinin tamir işlerinde ona yardımcı olduğunu anlatan Döndü Aslan, Akdeniz Sanayi Sitesi'nde oto tamirhane açmasıyla eşini işe aldığını söyledi. Eşiyle uyum içerisinde çalışmaya başladıklarını anlatan Döndü Aslan, “Çalışmaya başladığımda 'Sen kadınsın yapamazsın' diyenler oldu ama ben hiç vazgeçmedim. Eşimle birlikte yaptığımız işlerde başarılı olduktan sonra daha azimli oldum. Şanzıman indirip, motor dağıtıp, toplayabiliyorum eşimle birlikte. Zamanında 'yapamazsın' diyenler daha kapsamlı düşündüğümüz için beni tercih etmeye başladı. Hatta bir gün eşim test sürüşüne çıkmıştı. Bir müşterimiz geldi. Aracın arızası varmış, cihaz takılıp, arızası tespit edilecekti. Eşim yokken müşteri beklemesin diyerek ben arızayı tespit edip, eşim geldikten sonra arızayı söyledim. Eşim de bana arızayı doğru bulduğumu söyledi ve çok mutlu oldum" diye konuştu.

'EŞLERİN BİRBİRİNİ TAMAMLAMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Evlilikteki uyumlarını iş yerinde de bozmadıklarını ifade eden Döndü Aslan, “İş yerinde iş arkadaşı, evde karı- koca olarak devam ediyoruz. Eşlerin birbirini tamamlaması, uyum içinde çalışması çok önemli. Eşimle her konuda birbirimizi tamamladığımıza inanıyorum. Evdeki işim işteki işim çok zor oluyor ama eşimin desteğiyle üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Mesela akü sökerken elimi arada sıkıştırabiliyorum. Tırnağım sıkışabiliyor. Şanzıman indirirken belim ağrıyor ki bel fıtığı olma olasılığımız çok yüksek. Kadın olarak temizliğe daha önem verdiğimiz için işimiz biraz daha ağır" dedi.

'İNANDIKTAN SONRA YAPAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK'

Üniversitede otomotiv bölümünü bitirdikten sonra bu işi yapamayacağını düşündüğünü anlatan Funda Bozkurt ise Döndü Aslan'la karşılaştıktan sonra ayaklarının yere daha sağlam bastığını ve kadının her işi yapabileceğini anladığını söyledi. 5 ay önce Döndü ustanın yanında işe başladığını belirten Funda Bozkurt, “Döndü ablayla tanıştık. Sonra inandım. 'Ben de yapabilirim' dedim. Birlikte çalışmaya başladık. Çoğu şeyi öğrenmeye başladım ve yapabileceğime inandım. Döndü abla bana maddi- manevi her anlamda destek oldu. Döndü ablayla birlikte buranın düzenini sağlıyoruz. Buraya kadın elinin değdiği belli oluyor. Burası bir tamirhane ama müşteriler bile kendilerini evlerindeki gibi hissettiklerini söylüyor. Birlik ve beraberlik içerisinde aile gibi yaşıyoruz. Kendimi evimde gibi hissettiğim için işime daha fazla sarılıyorum. Başta bakım yapma gibi küçük şeylerle başladım, şimdi şanzıman indirebiliyorum. İlerde motoru da indirebileceğimi düşünüyorum. Gücümün yetmediği şeylerde bazen zorlanıyorum ama pes etmiyorum. Bence istedikten, inandıktan sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok. Kadınlar her şeyi yapabilir" diye konuştu.

'DÜKKANIMIZA KADIN ELİ DEĞDİĞİ BELLİ'

Eşinin evde yıllardır en büyük destekçisi olduğunu anlatan Serdar Aslan, “Evlendiğimiz günden beri saygı, sevgi çerçevesinde birbirimize hep destek olduk. Bu iş yerini açmamızın en büyük sebebi de eşim Döndü hanımdır. İşlerimiz çok şükür iyi. Çalışma prensibi içerisinde Döndü ustaya işleri öğrettim. Ona 'Döndü Usta' diyorum. İşi herkesten daha iyi kavradı. Normalde bir eleman yetiştirmektense eşimi yetiştirmek daha mantıklı geldi. Herşeyi başarılı bir şekilde yapıyor. Müşterilerin tepkisi her zaman olumlu yönde. Dükkanımıza kadın eli değdiği belli. Kadın eli değdi mi her yer tertemiz oluyor. Yıllardır o bana destek oldu şimdi ben ona destek oluyorum" dedi.