Antalya'da otelin personel lojmanında yangın

KEMER'E bağlı Çamyuva Mahallesi Gıranyurt Küme Evleri Okan Akman Caddesi’nde bulunan ve Kiriş’teki Daima Oteli’nin 300 civarında personelinin kaldığı 3 katlı binanın üst katında başlayan yangın, kolay tutuşan malzemelerin hızla alev almasıyla kısa sürede tüm üst katı ve çatıyı sardı. Saat 23.00 sıralarında çıkan yangın üzerine binada bulunan tüm personel tahliye edildi.

Antalya Büyükşehir İtfaiyesi Kemer birimi arazözlerinin ilk müdahalesine rağmen büyüyen alevler binayı sararken, çevredeki evlerde oturan vatandaşlar endişe içinde söndürme çalışmalarını izledi. Yangının ağaçlara sıçraması ihtimaline karşı yakında bulunan Çamyuva Jandarma Karakolu ve evler her an boşaltılmaya hazır bekledi.

Binada bulunan LPG tüpü ve benzeri araç gerecin patlama seslerinin duyulduğu yangın, Antalya Büyükşehir İtfaiyesinden gelen destek birimlerinin ve Orman İtfaiyesinin söndürme çalışmasına katılmasıyla saat 01.00 sıralarında kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Söndürme çalışmalarına Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı tankerler de su taşıyarak yardımcı oldu.

Kemer Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç’ın talimatıyla polis ekipleri de güvenliğin sağlanmasına destek olmak için Çamyuva Mahallesi’ne geldi. Yangında kullanılamaz hale gelen lojmanda kalan personel geceyi geçirmek üzere otobüslerle çalıştıkları otele götürüldü.