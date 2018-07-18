Antalya'da orman yangınıyla mücadele çalışmaları

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü, 2018 yılı Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan projeli bir çalışmaya gidiyor. 8 hafta sürecek proje kapsamında orman yangınlarıyla etkin mücadele, toplumsal duyarlılığı arttırmak ve polisiye tedbirlerin yanı sıra vatandaşların da tedbir almasının önemine vurgu yapmak amacıyla çalışmalar başlatıldı. Çalışmalarda, çeşitli bilgilendirme materyalleri hazırlanacak ve risk grubu olarak değerlendirilen bölgelerde, broşür, afiş, uyarı levha ve tabelaları ile tel örgü çalışması, yine orman yangınlarına karşı bilinçlendirme seminerleri planlandı.

Çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürü Volkan Güneş, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'yi ziyaret etti. Ziyarette, yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.