Antalya'da ölen eşinin sözünü unutmadı, 64 kilo verdi

143 kilodan 79 kiloya düşen Kızılkaya, eşinin mezarını ziyaret ederek, "İsteğin şimdi gerçekleşti" dedi. Ev hanımı Hatice Kızılkaya, 143 kiloya çıkınca çevresindekilerin eleştirilerine maruz kaldı. Eşi Celal Kızılkaya da kilo vermesi konusunda sürekli uyardı. Ancak Hatice Kızılkaya, kilolarıyla yaşamaya devam etti. 2013 yılında eşi ölen Hatice Kızılkaya, yalnız yaşamaya başladı. Psikolojik sorunlar nedeniyle kilo almaya devam eden Kızılkaya'da 2015 yılında şeker, tansiyon ve tiroit hastalıkları ortaya çıktı. Sağlığı tehlikeye giren Hatice Kızılkaya, 2017 yılı ortalarına kadar kendi çabalarıyla 30 kilo verdi.

ÇOCUKLUK ARKADAŞI PROGRAM HAZIRLADI

Bu kez de bilinçsiz kilo kaybı nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Kızılkaya, yeniden kilo almaya başladı. Hatice Kızılkaya, çocukluk arkadaşı diyetisyen Gülsen Saydan'dan yardım istedi. Saydan'ın hazırladığı diyet programını uygulayan ve spor yapan Kızılkaya, 18 ayda 64 kilo verdi. 143 kilodan 79 kiloya düşen ve sağlığına kavuşan Hatice Kızılkaya, artık ilaç da kullanmıyor.

EŞİNİN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Hatice Kızılkaya, eşinin Kumluca'daki mezarını ziyaret etti. Dua eden Kızılkaya, "İsteğin şimdi gerçekleşti" dedi. Kızılkaya, kilo verdikten sonra güvenini kazandığını belirtti. Daha önce giydiği pantolonunun bir bacağına şimdi bütün bedeniyle sığdığını anlatan Kızılkaya, "Artık mağazalarda rahatlıkla alışveriş yapıyorum. Birçok kişiye örnek oldum. Kendimle barışık bir insandım. Eşim o zamanlar problem yapıyordu. 'Kilolusun kilo ver' diyordu. Daha çok sağlığımdan endişe duyuyordu. Hiç umursamıyordum. Yemek yemeyi ve yapmayı çok seviyordum. Sağlık sorunum başladıktan sonra diyete başladım. Eşimin ne demek istediğini o zaman anladım. Şu anda 79 kiloyum çok mutluyum" dedi.

64 KİLO VERDİ

Kilo verdikten sonra ilk kez eşinin mezarını ziyaret ettiğini kaydeden Hatice Kızılkaya, "Keşke daha önce kilo verseydim. Sağlık her şeyden önce geliyor. Diyabet ve tansiyon teşhisi konulduğunda diyet yapmaya başladım. Herhangi bir uzmandan yardım almadım. Benim yaptığım diyet çok sağlıksızdı. 30 kilo verdim ama şekerimde ani iniş çıkışlar oldu. Problemler yaşamaya başladım. Diyetisyene gittim. Uyguladığı program ve spor sayesinde 18 ayda 64 kilo verdim ve sağlığıma kavuştum" diye konuştu.

DİYETİSYEN İKNA ETMEK İÇİN 6 AY UĞRAŞTI

Diyetisyen Gülsen Saygan da Hatice Kızılkaya ile 18 aydır çalıştıklarını söyledi. Saygan, "Daha önce 30 kiloyu tek başına sağlıksız bir şekilde verdiği için o sürede hipoglisemiye giriyordu. Farklı sağlık sorunları yaşıyordu. Şu an bu sorunlardan kurtuldu. Kilo vermeye devam ediyoruz. Şimdi doktorumuzun kontrolünde diyabet ve hipertansiyon ilaçlarını bıraktı. Özgüven yetersizliği sorunu kalmadı. Çok mutlu, neşe dolu hayatına devam ediyor" dedi.