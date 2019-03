Antalya'da öldürülmekten korkan kadına, eski sevgiliden suç duyurusu

ANTALYA'DA yaşayan İlayda Özen, 2016 yılında Fırat Aydemir ile birlikte olmaya başladı. 2 yıl süren ilişki boyunca çift, zaman zaman ayrılık yaşadı. 2018 yılının son ayında İlayda Özen, ilişkiyi bitirdi. Ancak iddiaya göre Fırat Aydemir genç kızın peşini bırakmadı. Yine iddiaya göre Aydemir, bir kez darbettiği Özen'i, mart ayından itibaren de ölümle tehdit etmeye başladı. 3 kez polis merkezine başvuran Özen, son olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.



DAVABIN İLK DURUŞMASINA 7 AY SONRAYA GÜN VERİLDİ

Savcılık soruşturması sonunda Fırat Aydemir hakkında dava açıldı. Ancak davanın ilk duruşması için ekim ayına tarih verildi. Kendisini tehdit eden eski sevgilinin, 7 ay sonra hakim karşısına çıkacak olmasına İlayda Özen sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özen, sosyal medya hesabından, 'O güne kadar bu erkek tarafından öldürülüp öldürülmeyeceğimi ben bilmiyorum. Pekala, sizler biliyor musunuz?' paylaşımında bulundu. Genç kıza çok sayıda takipçi destek verdi.



'İLAYDA BENİ DOLANDIRDI'

Fırat Aydemir, eski sevgilisinin iddiaları karşısında avukatıyla birlikte Antalya Adliyesi'ne giderek, suç duyurusunda bulundu. İlayda Özen hakkında 'gizliliği ihlal' ve 'dolandırıcılık' suçlarından şikayetçi olan Aydemir, eski sevgilisi tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. İlayda Özen'in haksızken haklı duruma geçmek için böyle bir iftiraya başvurduğunu öne sürdü. Antalya'da tanınan bir kişi olduğu gerekçesiyle görüntülenmek istemeyen Fırat Aydemir, şöyle konuştu:



"İlayda ile 2017 yılında işyerimde tanıştım. O sıra eşimle yeni ayrılmıştık ama görüşmeye devam ediyorduk. İlayda ile işçi, patron ilişkimiz yerini arkadaşlığa bıraktı. İçinde bulunduğu maddi sıkıntıları anlatıyordu. Evindeki içi boş buzdolabının fotoğraflarını gönderip, kendisini acındırdı. Her seferinde yardım ettim. Beni kandırmak için böyle cümleler kullandığını şimdi daha iyi anlıyorum. Bunları söylerken bile utanıyorum. Ayrı olduğumuz dönemde ona 70 bin TL değerinde otomobil aldım. Parası bittiğinde beden, 'beni alıştırdın' diyerek, para istedi. Aylık 15 bin TL olan masraflarını beş ay boyunca üstlendim. Uzaklaştırma kararım varken benimle neden tatile gelip, haftada en az bir kere görüştü. Beş aydır benimle görüşmediğini söylüyor ama para göndermezsem hakaret ediyor. Arkadaşına saldırdım çünkü sevdiğim kadın ya da sevdiğimi düşündüğüm kadın benim verdiğim para ile başka erkeklerle görüşüp, gezdi. Gece dışarıda gördüm ve kendime hakim olamayıp, kavga ettim. İlayda bana saldırdığı için çenesinden tutarak, kendimden uzaklaştırdım. Darbetmedim. Asılsız bir olaydan dolayı Türkiye gündemini meşgul ettiğim için tüm insanlardan ve kadınlarımızdan özür dilerim."



'MÜVEKKİLİM İFTİRAYA UĞRAMIŞTIR'

Aydemir'in avukatı Melda Uysal da müvekkili hakkında yazılı ve görsel medyada karalama kampanyası başlatıldığını öne sürerek, "Müvekkilim iftiraya uğramıştır. Sevgililik süreci boyunca İlayda Özen isimli şahsa araç, ziynet eşyaları almıştır. Her ay tüm giderlerini karşılayacak şekilde maddi imkan sağlamıştır. Müvekkilim ile ayrılık sürecine girdiklerinde, müvekkilim hayatına başka birini almak istediğini söylemiş ve haksız kazançlarını geri istemiştir. Bunun üzerine de İlayda Özen müvekkilime bunları vermemek için iftara atmıştır" dedi.

Müvekkilinin yanında onlarca işçi çalıştırdığını ve saygın bir iş insanı olduğunu sözlerine ekleyen avukat Melda Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Müvekkilimin, İlayda Özen ile geçmişte bir ilişki yaşadığı doğrudur. Müvekkilim uzaklaştırma kararı almıştır. Uzaklaştırma kararına rağmen, İlayda Özen müvekkilimle ilişki yaşamaya devam etmiştir. Kamuoyunda kadına şiddet yönünde bir algı yaratılmaya çalışılmıştır. Ama böyle bir şey söz konusu değildir. Şiddete uğradığını, ölümle tehdit edildiğini söyleyen İlayda Özen, üye olduğu spor salonuna her gün müvekkilimin evinin önünden geçerek, gitmektedir. Bu hayatın olağan akışına aykırıdır. İnsanları yanıltmaya yönelik kamuoyunda algı yaratmak hukuken ve ahlaken yanlış bir davranıştır. Bunun sonucunu hukuken hepimiz göreceğiz."

Müvekkilinin 1 Mart tarihinde doğduğunu sözlerine ekleyen Avukat Uysal, "Geçen 1 Mart'ta, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen İlayda Özen müvekkilimle birlikte Kıbrıs'a seyahate gitmiştir. Bu ve benzeri delillerimizi savcılığa sunduk. İlayda Özen hakkında dolandırıcılık ve gizliliği ihlalden savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.